Tennis: Atp Bastad, Darderi in finale per il secondo anno di fila

Luciano Darderi si qualifica per la finale del "Nordea Open" (ATP 250 - montepremi 612.620 euro), sulla terra rossa di Bastad in Svezia. L'italiano, testa di serie n.2 e n.18 del Mondo, ha battuto in semifinale dopo una autentica battaglia di tre set Adolfo Daniel Vallejo (n.71), col punteggio di 6-4, 6-7(11), 6-3 dopo due ore e 58 minuti di gioco. Si tratta della seconda finale consecutiva per Darderi sulla terra di Bastad, dove il nativo di Villa Gesell deve difendere il titolo di un anno fa per conservare per almeno un'altra settimana la propria posizione in Top 20. Nel primo parziale, il tennista classe 2002 ha avuto bisogno di 13 set point per chiudere, mentre nel secondo si è visto annullare tre match point.