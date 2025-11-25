Coppa del Mondo di snowboard cross, a Cervinia il 14/12 anche gara mista a squadre

Breuil-Cervinia raddoppia e tra poco meno di un mese ospiterà ben due gare della Coppa del Mondo di snowboard cross. Il programma della tappa di apertura del circuito internazionale è cambiato nelle scorse ore, dopo che Isola 2000 ha deciso di rinunciare alle prove previste per metà gennaio. La Federazione Internazionale Sci & Snowboard, recepita la cancellazione della località francese, si è subito messa in contatto con Breuil-Cervinia, che ancora una volta ha risposto positivamente accettando con entusiasmo il recupero di una delle due prove. Alla gara individuale, prevista in calendario per sabato 13 dicembre, si aggiunge così la gara team, che si correrà domenica 14 dicembre, giornata già opzionata da tempo per eventuali recuperi. Sono state ore frenetiche all'interno del comitato organizzatore, che dopo alcuni confronti interni ha deciso di raddoppiare l'appuntamento ai piedi della Gran Becca, sfruttando tutte le infrastrutture di sicurezza, le connessioni e i cablaggi della produzione televisiva che tra pochi giorni verranno installate. Non cambia la prima parte del programma. Le squadre sono attese nella località valdostana lunedì 10 dicembre, da martedì a giovedì gli allenamenti ufficiali, venerdì 12 sarà la giornata dedicata alla qualifiche, poi le due gare che inaugureranno la stagione olimpica. "Siamo felici che la Fis abbia pensato ancora una volta al comprensorio del Cervino Ski Paradise, già perfettamente innevato e in funzione. In un giorno abbiamo affrontato tutti gli aspetti, soprattutto tecnici e logistici che questa integrazione richiede. Grazie alla sinergia di tutti, della società impianti, delle amministrazioni e degli albergatori, abbiamo potuto confermare alla Federazione Internazionale la nostra disponibilità. Siamo pronti per questa doppia sfida", così Monica Meynet, presidente del comitato organizzatore.