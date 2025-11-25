Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Coppa del Mondo di snowboard cross, a Cervinia il 14/12 anche gara mista a squadre

25 Nov 2025 - 19:26
© Getty Images

© Getty Images

Breuil-Cervinia raddoppia e tra poco meno di un mese ospiterà ben due gare della Coppa del Mondo di snowboard cross. Il programma della tappa di apertura del circuito internazionale è cambiato nelle scorse ore, dopo che Isola 2000 ha deciso di rinunciare alle prove previste per metà gennaio. La Federazione Internazionale Sci & Snowboard, recepita la cancellazione della località francese, si è subito messa in contatto con Breuil-Cervinia, che ancora una volta ha risposto positivamente accettando con entusiasmo il recupero di una delle due prove. Alla gara individuale, prevista in calendario per sabato 13 dicembre, si aggiunge così la gara team, che si correrà domenica 14 dicembre, giornata già opzionata da tempo per eventuali recuperi. Sono state ore frenetiche all'interno del comitato organizzatore, che dopo alcuni confronti interni ha deciso di raddoppiare l'appuntamento ai piedi della Gran Becca, sfruttando tutte le infrastrutture di sicurezza, le connessioni e i cablaggi della produzione televisiva che tra pochi giorni verranno installate. Non cambia la prima parte del programma. Le squadre sono attese nella località valdostana lunedì 10 dicembre, da martedì a giovedì gli allenamenti ufficiali, venerdì 12 sarà la giornata dedicata alla qualifiche, poi le due gare che inaugureranno la stagione olimpica. "Siamo felici che la Fis abbia pensato ancora una volta al comprensorio del Cervino Ski Paradise, già perfettamente innevato e in funzione. In un giorno abbiamo affrontato tutti gli aspetti, soprattutto tecnici e logistici che questa integrazione richiede. Grazie alla sinergia di tutti, della società impianti, delle amministrazioni e degli albergatori, abbiamo potuto confermare alla Federazione Internazionale la nostra disponibilità. Siamo pronti per questa doppia sfida", così Monica Meynet, presidente del comitato organizzatore.

"La notizia del raddoppio della tappa di Coppa del Mondo di snowboard cross a Breuil-Cervinia ci riempie di orgoglio. Il Comitato Organizzatore ha accolto con entusiasmo la richiesta di FIS e FISI di aggiungere una gara a squadre, anch'essa valida per la Coppa del Mondo 2025/2026, in programma domenica 14 dicembre. Ancora una volta la Valle d'Aosta dimostra di essere una realtà accogliente, organizzata e pronta a offrire un'ulteriore giornata di spettacolo di grande sport che si svolgerà ai piedi del Cervino con discese mozzafiato che faranno il giro del mondo. Un ringraziamento particolare va a tutte le persone impegnate nella preparazione delle piste, il cui lavoro permetterà agli atleti di esprimersi con performance di altissimo livello", ha aggiunto Giulio Grosjacques, assessore regionale al turismo, sport e commercio. "La Coppa del Mondo di snowboard cross è per noi una bellissima vetrina internazionale, un veicolo promozionale per l'intero territorio della Valtournenche ed è per questo che l'amministrazione comunale sposa questo progetto fin dalla prima edizione. È bello continuare a fare parte del circuito e lo è ancora di più quest'anno che avremo una doppia gara. Un ringraziamento va alla Fis e alla Fisi, oltre ovviamente all'Amministrazione regionale, alla Cervino Spa, al comitato organizzatore e a tutte le persone che lavorano per realizzare questo evento", ha concluso Chantal Vuillermoz, assessore comunale turismo, sport e montagna.

Ultimi video

01:33
L'ultima di Petrosyan

L'ultima di Petrosyan

01:21
TANIA CAGNOTTO PER GIORNATA VIOLENZA DONNA 25/11 MCH

Tania Cagnotto per la giornata contro la violenza sulle donne

01:44
Volley, festa per Trento

Volley, festa per Trento

00:43
MCH COBOLLI CAMPIONI DEL MONDO MCH

Cobolli: "Campioni del mondo"

01:17
DICH VAVASSORI BOLELLI POST COPPA DAVIS DICH

Vavassori: "Sul 3-0 siamo andati a riscaldarci, invece…"

03:46
DICH COBOLLI POST COPPA DAVIS DICH

Cobolli: "Un sogno realizzato. Ma tutto grazie al gruppo"

01:56
DICH VOLANDRI POST COPPA DAVIS DICH

Volandri: "Ho versato qualche lacrime in più per questa Davis"

01:40
DICH SONEGO POST COPPA DAVIS DICH

Sonego: "È la forza del nostro gruppo"

03:15
DICH BERRETTINI POST DAVIS BOLOGNA DICH

Berrettini: "Mi ci vorrà tempo per capire che cosa abbiamo combinato"

00:37
MCH DAVIS SI ROMPE LA COPPA MCH

Troppo entusiasmo e la Davis si rompe...

01:10
MCH ITALIA ALZA COPPA DAVIS MCH

L'Italia alza al cielo di Bologna la Coppa Davis

01:33
DICH COCCIARETTO PRE DAVIS DICH

Cocciaretto: "Quando giochiamo per l'Italia ci trasformiamo"

02:03
DICH VOLANDRI POST VITTORIA21/11 DICH

Volandri: "Mai vista una cosa simile, Flavio ci ha messo il cuore"

02:30
DICH COBOLLI POST VITTORIA 21/11 DICH

Cobolli: "Felice, stanco ed emozionato"

01:18
DICH BERRETTINI POST VITTORIA 21/11 DICH

Berrettini: "Prestazione molto buona. Importa vincere"

01:33
L'ultima di Petrosyan

L'ultima di Petrosyan

I più visti di Altri Sport

MCH DAVIS SI ROMPE LA COPPA MCH

Troppo entusiasmo e la Davis si rompe...

DICH COBOLLI POST COPPA DAVIS DICH

Cobolli: "Un sogno realizzato. Ma tutto grazie al gruppo"

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

MCH ITALIA ALZA COPPA DAVIS MCH

L'Italia alza al cielo di Bologna la Coppa Davis

DICH VOLANDRI POST COPPA DAVIS DICH

Volandri: "Ho versato qualche lacrime in più per questa Davis"

America's Cup, Luna Rossa attende ancora per l'iscrizione: possibili problemi con il budget cap

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:26
Coppa del Mondo di snowboard cross, a Cervinia il 14/12 anche gara mista a squadre
18:25
Atp Finals: partenza record per 2026, venduti quasi 29.000 biglietti in 8 ore
17:23
Sci, Paris: "Faccio molta terapia, bisogna valutare giorno per giorno"
16:20
Bob, Coppa del Mondo: tredici azzurri in gara a Innsbruck
15:03
Skicross, Deromedis in allenamento in Val Senales fino a venerdì