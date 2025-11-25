Logo SportMediaset

Benetton Rugby, torna campagna 'Forza non è violenza'

25 Nov 2025 - 20:20

In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, torna per il secondo anno consecutivo la campagna del Benetton Rugby "Forza non è Violenza", iniziativa ideata da RR Group Srl, società di gestione e consulenza energetica per aziende e famiglie. Dopo il successo della prima edizione, che ha permesso di raccogliere 4.000 euro destinati alla Fondazione di Comunità Sinistra Piave ETS, la campagna cresce e si rafforza grazie all'adesione di nuove realtà sportive della Marca. Accanto alla squadra maschile Benetton Rugby e alla formazione di Serie B del Basket Femminile Conegliano, quest'anno partecipano infatti anche la divisione femminile Red Panthers del Benetton Rugby e il Treviso Basket, ampliando il fronte comune dello sport trevigiano contro ogni forma di violenza di genere. L'obiettivo della campagna resta quello di diffondere un messaggio semplice ma potentissimo: la vera forza si esprime nel rispetto, nell'ascolto e nel sostegno reciproco. Mai nella violenza. Il ricavato delle vendite sarà nuovamente devoluto alla Fondazione di Comunità Sinistra Piave ETS a sostegno del progetto Alice inCONtra Pollicino, attivo nelle scuole primarie del Distretto Pieve di Soligo dell'Ulss 2 e rivolto alle classi quinte, ai loro insegnanti e alle famiglie.

