US Open, Musetti: "Fiero di questa vittoria"

"Ho rispettato il piano di gioco, ero concentrato, sono molto fiero di questa vittoria. Grazie a tutti gli italiani che sono qui e mi sostengono": così Lorenzo Musetti, al termine del match vinto contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard nel primo turno degli US Open. "Grazie a tutti gli italiani che sono qui e mi sostengono, so che c'è una grande comunità italiana a New York, ogni giorno riceviamo molto sostegno - ha aggiunto - Il tennis italiano sta vivendo il suo periodo migliore, sono fiero di farne parte. La top 10 era il mio sogno, ho lottato tanto per arrivarci".