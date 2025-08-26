Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

US Open, Musetti: "Fiero di questa vittoria"

26 Ago 2025 - 20:24

"Ho rispettato il piano di gioco, ero concentrato, sono molto fiero di questa vittoria. Grazie a tutti gli italiani che sono qui e mi sostengono": così Lorenzo Musetti, al termine del match vinto contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard nel primo turno degli US Open. "Grazie a tutti gli italiani che sono qui e mi sostengono, so che c'è una grande comunità italiana a New York, ogni giorno riceviamo molto sostegno - ha aggiunto - Il tennis italiano sta vivendo il suo periodo migliore, sono fiero di farne parte. La top 10 era il mio sogno, ho lottato tanto per arrivarci".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:27
Alcaraz, nuovo look

Alcaraz, nuovo look

00:46
cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:20
Us Open: Paolini ok

Us Open: Paolini ok

01:28
Sinner a New York

Sinner a New York

01:32
Cincinnati all'italiana

Cincinnati all'italiana

00:17
MCH ATMANE REGALA POKEMON SINNER 17/8 MCH

Sinner compie gli anni e Atmane gli regala... una carta Pokemon!

01:23
La Milano dello sport

La Milano dello sport

01:34
Tanti auguri a Sinner

Tanti auguri a Sinner

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:22
Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

01:19
Cincinnati: Sinner avanti

Cincinnati: Sinner avanti

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

I più visti di Altri Sport

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

cerro25

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

Us Open: Paolini ok

Us Open: Paolini ok

Alcaraz, nuovo look

Alcaraz, nuovo look

Luca Sinigaglia muore sul Pik Pobeda: era intervenuto per salvare l'alpinista russa Natalia Nagovitsyna

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
21:09
La Ondatel Virtus Matera avvia la nuova stagione sportiva
21:00
Us Open: Arnaldi eliminato da Cerundolo al primo turno
20:24
US Open, Musetti: "Fiero di questa vittoria"
20:09
Patron Vuelta: "Partenza in Piemonte ha superato aspettative"
19:12
Tennis, Medvedev: "Ritiro? US Open potrebbe essere idea ma non ora"