La Ondatel Virtus Matera avvia la nuova stagione sportiva

26 Ago 2025 - 21:09

La Ondatel Virtus Matera, formazione iscritta al campionato di Serie B Interregionale 2025/26 di basket, si è ritrovata a Matera presso la sede del Gruppo Solida per l'avvio ufficiale della nuova stagione sportiva. Momento di benvenuto, briefing tecnico-organizzativo e prime attività di gruppo hanno segnato l'inizio del percorso che condurrà la squadra all'esordio in campionato. A partire da domani, la squadra si trasferirà in ritiro presso la Cittadella dello sport di Viggiano, dove proseguirà la preparazione precampionato sotto la guida del coach Roberto Miriello e dello staff tecnico. Il presidente della Virtus, Eustachio Papapietro: "É nel Dna della Virtus puntare al massimo risultato. La scorsa stagione, la prima in questa categoria, ci ha dato indicazioni preziose: ne abbiamo fatto tesoro in ogni scelta, dal roster allo staff, dal metodo di lavoro all'organizzazione. Ripartiamo con umiltà, determinazione e la solita voglia di alzare l'asticella e far divertire i nostri tifosi". Il general manager della Virtus, Antonio Conterosito: "Abbiamo costruito una squadra equilibrata e profonda, più fisica e versatile. Rispetto a un anno fa abbiamo alzato atletismo e pericolosità perimetrale, inserendo profili compatibili con la nostra idea di pallacanestro. Vogliamo una Virtus riconoscibile: difesa, corsa e condivisione del pallone". 

22:36
Al via 5/a edizione Pesaro Challenge, oltre 40 realtà coinvolte
21:09
La Ondatel Virtus Matera avvia la nuova stagione sportiva
21:00
Us Open: Arnaldi eliminato da Cerundolo al primo turno
20:24
US Open, Musetti: "Fiero di questa vittoria"
20:09
Patron Vuelta: "Partenza in Piemonte ha superato aspettative"