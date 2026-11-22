Max Verstappen non risparmia George Russell dopo il trionfo nel Gran Premio di Las Vegas. Il pilota olandese della Red Bull, vincitore della gara davanti alle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, ha lanciato un duro attacco al britannico della Mercedes, con il quale i rapporti si erano deteriorati già nel corso del fine settimana. "Parla molto fuori dalla pista e, sinceramente, non mi dà fastidio perché è così lontano dal mio livello che non ha nemmeno senso provare a confrontarmi con lui", ha dichiarato Verstappen nella conferenza stampa dopo la gara. La polemica tra i due era cominciata durante le terze prove libere, quando i piloti erano arrivati al contatto in pista. Verstappen aveva effettuato una manovra contestata da Russell, che aveva accusato il quattro volte campione del mondo di comportarsi come se fosse superiore agli altri. "Lo fa settimana dopo settimana con diversi piloti, tutti accettano questo comportamento, ma io non ho intenzione di farmi mettere i piedi in testa da qualcuno che poi va in giro come se fosse più importante di tutti gli altri. Qualcuno deve tenergli testa", aveva dichiarato il britannico. I due si sono ritrovati fianco a fianco anche in gara, partendo dalla prima fila e dando vita a un intenso confronto per la leadership. Per diversi giri si sono alternati al comando, con sorpassi e controsorpassi sui lunghi rettilinei del circuito cittadino. La sfida si è però conclusa a tre giri dalla bandiera a scacchi, quando Russell ha tentato di superare il compagno di squadra Kimi Antonelli per la seconda posizione. Il britannico ha bloccato le ruote in frenata, ha perso il controllo della Mercedes ed è finito contro le barriere, riuscendo comunque a ripartire e a chiudere al nono posto. Verstappen non ha nascosto la soddisfazione per quanto accaduto al rivale, tornando sulle dichiarazioni dei giorni precedenti con parole ancora più dure. "Oggi il karma è una cosa fantastica. È stato davvero bello guardare nello specchietto retrovisore e vedere quello che stava succedendo. Ho pensato: fantastico, la mia giornata sta diventando ancora migliore. E quando poi ho tagliato il traguardo al primo posto, la mia giornata era completa", ha aggiunto l'olandese. Anche via radio, nel momento dell'incidente della Mercedes, Verstappen aveva commentato con una risata l'uscita di pista del rivale. Russell, dal canto suo, ha ammesso di aver scelto una manovra rischiosa nel tentativo di conquistare la seconda posizione, ma ha spiegato di non avere rimpianti: "Ho fatto una mossa ad alto rischio e ne ho pagato il prezzo". Il successo di Las Vegas rappresenta la quarta vittoria stagionale per Verstappen, che consolida anche la seconda posizione nella classifica mondiale. Restano due Gran Premi al termine del campionato e la rivalità con Russell, già protagonista di diversi episodi controversi nel corso della stagione, si arricchisce di un nuovo capitolo.