Sei le partite disputate nella notte Nba. Victor Wembanyama ha totalizzato 50 punti, 19 rimbalzi, cinque stoppate e quattro palle rubate, trascinando i San Antonio Spurs a una netta vittoria per 114-91 contro i New Orleans Pelicans. Wembanyama è il primo giocatore a realizzare 50 punti, cinque stoppate e cinque triple da quando, nella stagione 1979-80, la Nba ha introdotto il tiro da tre punti. Vittoria anche dei New York Knicks per 97-96 contro i Portland Trail Blazers: Jalen Brunson ha segnato 30 punti e Mikal Bridges la tripla decisiva sulla sirena. Donovan Clingan ha chiuso con 22 punti e 13 rimbalzi, mentre Deni Avdija ne ha realizzati 20 per Portland, che ha perso tre delle ultime quattro partite, tutte giocate in trasferta. E, ancora, Joel Embiid ha messo a segno 26 punti e 17 rimbalzi e LeBron James ha realizzato 13 dei suoi 21 punti nell'ultimo quarto: così i Philadelphia 76ers - capolista della Eastern Conference - sono riusciti a imporsi per 132-129 su Tyler Herro e sui Milwaukee Bucks, che occupano l'ultima posizione in classifica. Successo anche per i Dallas Mavericks contro i Los Angeles Clippers per 110-100: Kyrie Irving ha messo a referto 25 punti, mentre Cooper Flagg ne ha realizzati 22, aggiungendo otto rimbalzi e sei assist. Successo di misura, 97-96, anche i Sacramento Kings sui Boston Celtics. Tutti e cinque i titolari dei Kings hanno raggiunto la doppia cifra, guidati dai 21 punti, sei rimbalzi e otto assist di Acuff Jr. Murray ha aggiunto 15 punti e 12 rimbalzi. Inutili per i Celtics i 19 punti di Paul George.