Milano-Cortina: omologazione temporanea per Sliding Centre di Cortina

"L'omologazione temporanea dello Sliding Centre rappresenta un passaggio fondamentale per la preparazione delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Essa non solo permette di avviare la verifica delle strutture e delle tecnologie in vista delle competizioni, ma garantisce anche che gli standard di sicurezza e performance siano rispettati in tempo per l'evento olimpico. - ha affermato il Commissario di Governo, Arch. Fabio Saldini - Come Commissario, SIMICO, federazioni internazionali e tutti coloro che sono impegnati in questa impresa continueranno a monitorare i progressi, assicurando che ogni aspetto della pista sia conforme alle normative necessarie per l'ospitalità di atleti e spettatori. L'intero processo mira a rafforzare l'importanza internazionale di Cortina d'Ampezzo come destinazione per gli sport invernali, con un occhio attento alla sostenibilità, alla sicurezza e all'efficienza contribuendo così al successo dei Giochi del 2026".