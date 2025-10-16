Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Milano-Cortina: omologazione temporanea per Sliding Centre di Cortina

16 Ott 2025 - 20:50

In vista delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, lo Sliding Centre di Cortina d'Ampezzo ha ottenuto l'omologazione temporanea da parte delle autorità competenti finalizzata a garantire l'idoneità della struttura alle gare pre-olimpiche. L'omologazione temporanea - si legge in una nota - è un passo fondamentale per assicurare che la pista rispetti gli standard internazionali richiesti per ospitare eventi di tale portata e per consentire l'organizzazione della discesa, che si terrà da domani, delle nazionali italiane di bob, skeleton e slittino. Prioritaria attenzione alla verifica della sicurezza della pista e dell'efficacia delle misure di emergenza, nonché l'affidabilità delle strutture durante competizioni simulate. Gli interventi principali, in questi mesi, hanno riguardato l'aggiornamento dei sistemi di sicurezza, compreso il rafforzamento delle barriere laterali, l'installazione di nuovi sistemi di rilevamento e il miglioramento delle vie di fuga; l'installazione di tecnologie avanzate per il cronometraggio e la gestione delle gare, fondamentali per il corretto svolgimento delle competizioni a livello internazionale.

 "L'omologazione temporanea dello Sliding Centre rappresenta un passaggio fondamentale per la preparazione delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Essa non solo permette di avviare la verifica delle strutture e delle tecnologie in vista delle competizioni, ma garantisce anche che gli standard di sicurezza e performance siano rispettati in tempo per l'evento olimpico. - ha affermato il Commissario di Governo, Arch. Fabio Saldini - Come Commissario, SIMICO, federazioni internazionali e tutti coloro che sono impegnati in questa impresa continueranno a monitorare i progressi, assicurando che ogni aspetto della pista sia conforme alle normative necessarie per l'ospitalità di atleti e spettatori. L'intero processo mira a rafforzare l'importanza internazionale di Cortina d'Ampezzo come destinazione per gli sport invernali, con un occhio attento alla sostenibilità, alla sicurezza e all'efficienza contribuendo così al successo dei Giochi del 2026".

Ultimi video

01:16
DICH MARCO COSTA DICH

"K2 - La gloria e il segreto" vince un premio: l'intervista al direttore di Focus

01:16
CLIP INAUGURAZIONE MILANO-CORTINA 2026 MCH

Milano-Cortina, svelati alcuni dettagli della cerimonia di apertura

00:44
DICH BALICH PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Milano-Cortina, Balich: "Mostreremo una bella Italia al Mondo"

00:15
DICH MALAGO PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Malagò: "Ci sarà anche un doveroso ricordo di Giorgio Armani"

01:26
3a giornata A1 femminile

3a giornata A1 femminile

01:47
Stasera "This is me"

Stasera "This is me"

01:30
Dich francesco Crotti per sito

Crotti: "Che emozione, ho negli occhi mio padre e mia sorella"

01:20
A "This is me"

A "This is me"

01:30
Sinner vola in Arabia

Sinner vola in Arabia

01:23
Padel Tour a New York

EA7 World Legends Padel Tour: Candela e Pizarro show, New York sembra Roma

01:32
DICH MAURIZIO ROSSINI TRENTO DICH

Rossini: "Milano? Avremo dei Giochi molto belli"

02:20
DICH VELASCO TRENTO DICH

Velasco: "Mattarella sapeva tutto di volley"

01:47
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

00:54
DICH FIAMINGO A TRENTO DICH

Fiamingo: "Io e Greg ci godiamo il percorso"

00:47
DICH PALTRINERI A TRENTO DICH

Paltrinieri: "Nuoto? Tanti giovani che stanno crescendo"

01:16
DICH MARCO COSTA DICH

"K2 - La gloria e il segreto" vince un premio: l'intervista al direttore di Focus

I più visti di Altri Sport

Morto Angelo Valente, campione e maestro dei vip: il cordoglio della Canalis

EA7 World Legends Padel Tour: New York è "giallorossa", vincono Candela e Pizarro

Sinner vola in Arabia

Sinner vola in Arabia

Il cordoglio di Elisabetta Canalis per Angelo Valente: "Scrivere eri è insopportabile"

A "This is me"

A "This is me"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
21:18
Tennis: Musetti batte Hanfmann e va ai quarti a Bruxelles
20:50
Milano-Cortina: omologazione temporanea per Sliding Centre di Cortina
20:48
Basket, Nba: troppi infortuni, ex rookie dell'anno Brogdon si ritira
19:36
Biathlon, Wierer si racconta: "Voglio sentirmi libera"
19:29
ATP 250 di Stoccolma, Matteo Berrettini fuori agli ottavi di finale