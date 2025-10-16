Basket, Nba: troppi infortuni, ex rookie dell'anno Brogdon si ritira

L'ex rookie dell'anno Malcolm Brogdon ha annunciato il ritiro dal basket giocato a soli 32 anni dopo una carriera NBA di nove anni, durante la quale ha vinto anche il premio di miglior sesto uomo della stagione. Il veterano playmaker aveva trascorso la preseason con i New York Knicks, dove avrebbe potuto essere la riserva dell'All-Star Jalen Brunson. Invece, mercoledì ha deciso che non avrebbe più giocato. Brogdon è stato scelto al secondo giro dai Milwaukee Bucks nel 2016. Ha vinto il premio di Rookie of the Year Nba nel 2017 e in seguito ha giocato per Indiana, Boston, Portland e Washington. Brogdon ha vinto il premio di Sesto Uomo dell'Anno NBA nel 2022-23 mentre giocava per i Celtics. Ha segnato una media di 15,3 punti in 463 partite. Una carriera falcidiata dagli infortuni, che soprattutto negli ultimi anni lo hanno costretto a saltare tantissime partite. "Sono profondamente grato di essere arrivato a questo punto alle mie condizioni e ora di poter raccogliere i frutti della mia carriera con la mia famiglia e i miei amici", ha dichiarato Brogdon in una dichiarazione a ESPN. "Grazie di cuore a tutti coloro che hanno avuto un posto nel mio percorso", ha aggiunto.