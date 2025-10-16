Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Basket, Nba: troppi infortuni, ex rookie dell'anno Brogdon si ritira

16 Ott 2025 - 20:48

L'ex rookie dell'anno Malcolm Brogdon ha annunciato il ritiro dal basket giocato a soli 32 anni dopo una carriera NBA di nove anni, durante la quale ha vinto anche il premio di miglior sesto uomo della stagione. Il veterano playmaker aveva trascorso la preseason con i New York Knicks, dove avrebbe potuto essere la riserva dell'All-Star Jalen Brunson. Invece, mercoledì ha deciso che non avrebbe più giocato. Brogdon è stato scelto al secondo giro dai Milwaukee Bucks nel 2016. Ha vinto il premio di Rookie of the Year Nba nel 2017 e in seguito ha giocato per Indiana, Boston, Portland e Washington. Brogdon ha vinto il premio di Sesto Uomo dell'Anno NBA nel 2022-23 mentre giocava per i Celtics. Ha segnato una media di 15,3 punti in 463 partite. Una carriera falcidiata dagli infortuni, che soprattutto negli ultimi anni lo hanno costretto a saltare tantissime partite. "Sono profondamente grato di essere arrivato a questo punto alle mie condizioni e ora di poter raccogliere i frutti della mia carriera con la mia famiglia e i miei amici", ha dichiarato Brogdon in una dichiarazione a ESPN. "Grazie di cuore a tutti coloro che hanno avuto un posto nel mio percorso", ha aggiunto.

01:16
DICH MARCO COSTA DICH

"K2 - La gloria e il segreto" vince un premio: l'intervista al direttore di Focus

01:16
CLIP INAUGURAZIONE MILANO-CORTINA 2026 MCH

Milano-Cortina, svelati alcuni dettagli della cerimonia di apertura

00:44
DICH BALICH PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Milano-Cortina, Balich: "Mostreremo una bella Italia al Mondo"

00:15
DICH MALAGO PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Malagò: "Ci sarà anche un doveroso ricordo di Giorgio Armani"

01:26
3a giornata A1 femminile

3a giornata A1 femminile

01:47
Stasera "This is me"

Stasera "This is me"

01:30
Dich francesco Crotti per sito

Crotti: "Che emozione, ho negli occhi mio padre e mia sorella"

01:20
A "This is me"

A "This is me"

01:30
Sinner vola in Arabia

Sinner vola in Arabia

01:23
Padel Tour a New York

EA7 World Legends Padel Tour: Candela e Pizarro show, New York sembra Roma

01:32
DICH MAURIZIO ROSSINI TRENTO DICH

Rossini: "Milano? Avremo dei Giochi molto belli"

02:20
DICH VELASCO TRENTO DICH

Velasco: "Mattarella sapeva tutto di volley"

01:47
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

00:54
DICH FIAMINGO A TRENTO DICH

Fiamingo: "Io e Greg ci godiamo il percorso"

00:47
DICH PALTRINERI A TRENTO DICH

Paltrinieri: "Nuoto? Tanti giovani che stanno crescendo"

01:16
DICH MARCO COSTA DICH

"K2 - La gloria e il segreto" vince un premio: l'intervista al direttore di Focus

Morto Angelo Valente, campione e maestro dei vip: il cordoglio della Canalis

EA7 World Legends Padel Tour: New York è "giallorossa", vincono Candela e Pizarro

Sinner vola in Arabia

Sinner vola in Arabia

Il cordoglio di Elisabetta Canalis per Angelo Valente: "Scrivere eri è insopportabile"

A "This is me"

A "This is me"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

21:18
Tennis: Musetti batte Hanfmann e va ai quarti a Bruxelles
20:50
Milano-Cortina: omologazione temporanea per Sliding Centre di Cortina
20:48
19:36
Biathlon, Wierer si racconta: "Voglio sentirmi libera"
19:29
ATP 250 di Stoccolma, Matteo Berrettini fuori agli ottavi di finale