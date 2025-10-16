Logo SportMediaset
Tennis: Musetti batte Hanfmann e va ai quarti a Bruxelles

16 Ott 2025 - 21:18
© Getty Images

© Getty Images

Inizia con un sorriso a Bruxelles, il finale di stagione sul cemento indoor di Lorenzo Musetti. In Belgio, il n. 8 del mondo(che va caccia di punti per quella che sarebbe la sua prima qualificazione in carriera alle Nitto ATP Finals), dopo il bye per il match d'esordio, ha sconfitto all'esordio 7-6(3) 7-5 il tedesco Yannick Hanfmann. Ai quarti Musetti ritroverà il francese Giovanni Mpetshi Perricard, numero 37 del mondo. nel suo cammino verso le Finals di Torino, Musetti occupa nella Race l'ultimo posto disponibile: con i suoi 3.485, a Bruxelles tenterà da un lato di avvicinarsi al 7/o posto occupato da Alex De Minaur (3.545 punti) e dall'altro di difendersi dall'assalto di Felix Auger-Aliassime, primo escluso dagli otto (2.955 punti).

01:16
DICH MARCO COSTA DICH

"K2 - La gloria e il segreto" vince un premio: l'intervista al direttore di Focus

01:16
CLIP INAUGURAZIONE MILANO-CORTINA 2026 MCH

Milano-Cortina, svelati alcuni dettagli della cerimonia di apertura

00:44
Milano-Cortina, Balich: "Mostreremo una bella Italia al Mondo"

Milano-Cortina, Balich: "Mostreremo una bella Italia al Mondo"

00:15
Malagò: "Ci sarà anche un doveroso ricordo di Giorgio Armani"

Malagò: "Ci sarà anche un doveroso ricordo di Giorgio Armani"

01:26
3a giornata A1 femminile

3a giornata A1 femminile

01:47
Stasera "This is me"

Stasera "This is me"

01:30
Dich francesco Crotti per sito

Crotti: "Che emozione, ho negli occhi mio padre e mia sorella"

01:20
A "This is me"

A "This is me"

01:30
Sinner vola in Arabia

Sinner vola in Arabia

01:23
Padel Tour a New York

EA7 World Legends Padel Tour: Candela e Pizarro show, New York sembra Roma

01:32
Rossini: "Milano? Avremo dei Giochi molto belli"

Rossini: "Milano? Avremo dei Giochi molto belli"

02:20
DICH VELASCO TRENTO DICH

Velasco: "Mattarella sapeva tutto di volley"

01:47
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

00:54
DICH FIAMINGO A TRENTO DICH

Fiamingo: "Io e Greg ci godiamo il percorso"

00:47
DICH PALTRINERI A TRENTO DICH

Paltrinieri: "Nuoto? Tanti giovani che stanno crescendo"

01:16
DICH MARCO COSTA DICH

"K2 - La gloria e il segreto" vince un premio: l'intervista al direttore di Focus

Morto Angelo Valente, campione e maestro dei vip: il cordoglio della Canalis

EA7 World Legends Padel Tour: New York è "giallorossa", vincono Candela e Pizarro

Sinner vola in Arabia

Sinner vola in Arabia

Il cordoglio di Elisabetta Canalis per Angelo Valente: "Scrivere eri è insopportabile"

A "This is me"

A "This is me"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

21:18
Tennis: Musetti batte Hanfmann e va ai quarti a Bruxelles
20:50
Milano-Cortina: omologazione temporanea per Sliding Centre di Cortina
20:48
Basket, Nba: troppi infortuni, ex rookie dell'anno Brogdon si ritira
19:36
Biathlon, Wierer si racconta: "Voglio sentirmi libera"
19:29
ATP 250 di Stoccolma, Matteo Berrettini fuori agli ottavi di finale