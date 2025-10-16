Tennis: Musetti batte Hanfmann e va ai quarti a Bruxelles

Inizia con un sorriso a Bruxelles, il finale di stagione sul cemento indoor di Lorenzo Musetti. In Belgio, il n. 8 del mondo(che va caccia di punti per quella che sarebbe la sua prima qualificazione in carriera alle Nitto ATP Finals), dopo il bye per il match d'esordio, ha sconfitto all'esordio 7-6(3) 7-5 il tedesco Yannick Hanfmann. Ai quarti Musetti ritroverà il francese Giovanni Mpetshi Perricard, numero 37 del mondo. nel suo cammino verso le Finals di Torino, Musetti occupa nella Race l'ultimo posto disponibile: con i suoi 3.485, a Bruxelles tenterà da un lato di avvicinarsi al 7/o posto occupato da Alex De Minaur (3.545 punti) e dall'altro di difendersi dall'assalto di Felix Auger-Aliassime, primo escluso dagli otto (2.955 punti).