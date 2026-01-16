Logo SportMediaset

Vela, Abodi: "Grande impegno per portare America's Cup a Napoli e a Cagliari"

16 Gen 2026 - 12:43

"Siamo orgogliosi non solo di poter ospitare l'America's Cup in Italia, a Napoli, ma che il viaggio inizi già a maggio nelle acque di Cagliari, una scelta non scontata che ci ripaga del grande impegno profuso". Lo ha detto il ministro dello sport, Andrea Abodi, questa mattina a Cagliari. "Cagliari è un luogo iconico per il movimento velico, è la casa di Luna Rossa. Questa scelta è la conferma del riconoscimento della tradizione velica italiana e offre la possibilità di promuovere e far crescere ulteriormente l'apprezzamento nei confronti di questo sport affascinante, ispirando anche le nuove generazioni, oltre a dare ulteriore impulso al turismo di questa meravigliosa regione. L'Italia sarà di nuovo al centro del mondo, da protagonista attraverso lo sport e gli eventi internazionale". Nelle prime cinque giornate, dal 21 maggio, i cinque team finora iscritti si sfideranno in una serie di regate di flotta, al termine delle quali i primi due in classifica si sfideranno nella finale secca che determinerà il vincitore. Sarà la prima vera occasione per le imbarcazioni in gara di confrontarsi e valutare le prestazioni in vista della Louis Vuitton Cup del 2027.

