Us Open, Paolini: "Non sarà facile, ma per fortuna sto meglio"

Con lei ci sarà di nuovo Marc Lopez. "Con lui ho sempre avuto un bel rapporto, mi sono sempre continuata a sentire dall'anno scorso fino ad adesso, ha una grande energia quindi sono contenta che sia tornato nel mio team, vedremo come andrà il lavoro, mi piace e sono soddisfatta di averlo nel mio team perché secondo me è una persona che mi può aiutare tanto" ha detto Paolini. Insieme avevano lavorato per pochi mesi 2025, dopo la fine della collaborazione con Renzo Furlan, tra aprile e luglio 2025. Un periodo altalenante, nel quale però Paolini ha ottenuto uno dei traguardi di maggior prestigio della sua carriera, il trionfo in singolare e in doppio, con Sara Errani, agli Internazionali d'Italia.