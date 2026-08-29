Us Open, Paolini: "Non sarà facile, ma per fortuna sto meglio"

29 Ago 2026 - 10:48
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Jasmine Paolini non gioca una partita dal quarto di finale di Wimbledon contro Marta Kostyuk. Rivederla in campo allo US Open è un successo. "È stato difficile stare lontano dai tornei, rimanere a casa a guardare le partite. Però avevo bisogno di riposo" ha detto la toscana, costretta a saltare tutta la stagione in Nord America per un infortunio al piede sinistro, nell'intervista a Supertennis alla vigilia del suo esordio a Flushing Meadows.

"Abbiamo cercato di riposarci il più possibile e poi di mettere il lavoro in palestra, tutto quello che si potesse fare. Siamo arrivati qua un po' prima, cercando di adattarci meglio ai campi. Sto andando abbastanza bene, sto cercando di entrare il più possibile nel ritmo. Non sarà facile ma cerco di rimanere positiva" ha aggiunto Paolini, oggi numero 20, che esordirà contro la slovena Veronika Erjavec (n.106), avversaria mai affrontata in carriera.

Con lei ci sarà di nuovo Marc Lopez. "Con lui ho sempre avuto un bel rapporto, mi sono sempre continuata a sentire dall'anno scorso fino ad adesso, ha una grande energia quindi sono contenta che sia tornato nel mio team, vedremo come andrà il lavoro, mi piace e sono soddisfatta di averlo nel mio team perché secondo me è una persona che mi può aiutare tanto" ha detto Paolini. Insieme avevano lavorato per pochi mesi 2025, dopo la fine della collaborazione con Renzo Furlan, tra aprile e luglio 2025. Un periodo altalenante, nel quale però Paolini ha ottenuto uno dei traguardi di maggior prestigio della sua carriera, il trionfo in singolare e in doppio, con Sara Errani, agli Internazionali d'Italia.

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