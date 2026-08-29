Us Open, anche Passaro e Cinà in tabellone: sono 13 gli italiani, Musetti guida la truppa

29 Ago 2026 - 11:05
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Saranno 13 gli italiani tra maschile e femminile che giocheranno gli US Open 2026. Alla lunga lista si sono aggiunti Francesco Passaro e Federico Cinà. Il perugino ha sconfitto nell'ultimo turno delle qualificazioni il giapponese Shintaro Mochizuki, numero 117 al mondo, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e mezza di gioco. Con questo successo, Passaro giocherà l'ultimo Slam della stagione per il secondo anno consecutivo: nel 2025, infatti, perse al quinto set nel primo turno del tabellone principale contro Flavio Cobolli. Al debutto a Flushing Meadows, Passaro affronterà l'olandese De Jong. Cinà, invece, ha superato in rimonta il cinese Bu per 3-6, 6-4, 7-5 in 2 ore e 18 minuti. Per Cinà si tratta della seconda presenza in carriera nel main draw di uno Slam, dopo il Roland Garros di quest'anno: sfiderà l'americano Michelsen.

I due, insieme a Guerrieri che aveva già passato il turno, si sono aggiunti agli altri italiani qualificati: Cobolli, Musetti, Darderi, Arnaldi, Berrettini, Bellucci e Sonego, con i primi quattro teste di serie. Nel femminile, invece, oltre a Paolini presenti anche Stefanini e Cocciaretto. 

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