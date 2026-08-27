Basket, morto a 50 anni il presidente della Libertas Livorno Marco Benvenuti

27 Ago 2026 - 20:45
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Lutto nel basket. È scomparso all'età di 50 anni, negli Stati Uniti, dopo una malattia con cui combatteva da tempo, il presidente della Libertas Livorno, Marco Benvenuti. Ad annunciarlo oggi è la stessa società sui propri canali social. La squadra maschile della Libertas disputa il campionato di basket di serie A2 mentre la formazione femminile è in serie A1. "Eri, sei e resterai un sognatore. Il nostro sognatore - si legge sulla pagina Fb della Libertas Livorno - Con il tuo esempio ci ha insegnato a crederci sempre, a non arrenderci mai. Hai preso nelle tue mani grandi la nostra, la tua Libertas. E l'hai trasformata in una macchina perfetta: motore, la passione; inesauribile carburante, il grande cuore amaranto". Al cordoglio cittadino per la prematura scomparsa di Benvenuti si è aggiunto anche il messaggio dall'altra società di basket livornese, la Pallacanestro Livorno, che insieme alla Libertas ha disputato molte stagioni nella massima serie nazionale con combattutissimi derby. "La Pielle Livorno, in tutte le sue componenti - si legge -, si unisce al cordoglio del basket italiano e cittadino per la scomparsa di Marco Benvenuti, splendida persona, uomo dai valori sportivi e umani rari e presidente della Libertas Livorno 1947". Anche la squadra di calcio cittadina, il glorioso Us Livorno 1915, ha espresso il suo cordoglio.

Marco Benvenuti era un imprenditore di successo negli Stati Uniti, ma dopo tanti anni aveva deciso di tornare nella sua Livorno. Alla famiglia va anche il cordoglio del sindaco Luca Salvetti e dell'Amministrazione comunale, "a nome di tutta la città". "Tutto il mondo sportivo livornese, non solo quello degli appassionati di basket - questo il messaggio del sindaco Salvetti - piange oggi Marco Benvenuti. Io ho avuto modo di conoscerlo negli ultimi anni, quando era venuto a raccontarmi la sua voglia di dare una mano allo sport livornese in generale e alla Libertas in particolare. Lo avevo visto in precedenza quando era piccolissimo, figlio dell'ex sindaco Roberto Benvenuti, poi l'ho ritrovato uomo entusiasta di dare un contributo alla città. Per tutti i livornesi questa è una grave perdita". 

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