US Open: De Minaur e Auger-Aliassime ai quarti di finale

01 Set 2025 - 23:21

Il canadese Felix Auger-Aliassime e l'australiano Alex De Minaur si sono qualificati per i quarti di finale degli US Open. Auger-Aliassime ha vinto per 7-5, 6-3, 6-4 contro il russo Andrey Rublev. Si ferma agli ottavi di finale il qualificato svizzero Leandro Riedi, eliminato in tre set da Alex De Minaur. L'australiano ha vinto 6-3, 6-2, 6-1 contro il numero 435 del mondo. Grazie al suo percorso a New York, Riedi guadagnerà oltre 250 posizioni nella prossima classifica ATP. Nel torneo femminile, la numero 2 del mondo Iga Swiatek si è qualificata facilmente per i quarti battendo 6-3, 6-1 la russa Ekaterina Alexandrova. La Swiatek, vincitrice degli US Open nel 2022 e sei volte campionessa del Grande Slam, affronterà al prossimo turno la Anisimova o la brasiliana Beatriz Haddad Maia che si incontreranno nell'ultima partita della giornata sul Centre Court.

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:21
US Open: De Minaur e Auger-Aliassime ai quarti di finale
22:27
F1: la pole position a Monza vale l'Anello della Regina
21:30
Triathlon, venerdì a Livigno la ICON Xtreme
21:03
Atletica, Riva vince i 1000 metri del Memorial Marco Rotta a Cernusco sul Naviglio
20:30
Basket: test per Trento contro Trieste, nel weekend ci sono Aek e Cantù