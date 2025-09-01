Basket: test per Trento contro Trieste, nel weekend ci sono Aek e Cantù

Dopo il ritiro in Val di Non, Dolomiti Energia Trentino si prepara a una settimana ad alta intensità in Lombardia. Ultimo giorno di pausa per Forray e compagni, che da domani torneranno ad allenarsi con una seduta a porte aperte alla Bts Arena a partire dalle 17.30. Mercoledì sarà già 'game day': i bianconeri saranno in campo a Lonato del Garda per la sfida contro la Pallacanestro Trieste. Poi trasferimento in Valtellina per prendere parte alla Valtellina Summer League, al via venerdì 5 settembre al Palascieghi di Sondrio: il debutto sarà contro l'Aek Athens. La seconda sfida è in programma sabato contro la neopromossa Pallacanestro Cantù. In queste tre amichevoli i bianconeri dovranno fare a meno di Battle, ancora in attesa del visto, e di Airhienbuwa, che finalizzerà il programma di riavvicinamento al rientro agonistico lavorando a Trento.