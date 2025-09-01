Atletica, Riva vince i 1000 metri del Memorial Marco Rotta a Cernusco sul Naviglio

© Getty Images
Federico Riva si aggiudica nettamente i 1000 metri del 15esimo Memorial Marco Rotta, disputato questa sera a Cernusco sul Naviglio in provincia di Milano, dominando la prova con il tempo di 2'17"09 e confermando l'ottima condizione mostrata per tutta la stagione, in cui va ricordato anche il suo primato italiano nel miglio di Berlino a fine luglio con 3'48"11, e l'eccellente 3'31"42 nei 1500 metri del Golden Gala a giugno di seconda prestazione nazionale di sempre. Nella competizione, proprio il detentore del record dei 1500, Pietro Arese, si piazza al terzo posto con 2'19"70 preceduto anche dall'altro azzurro che rappresenterà l'Italia ai mondiali di Tokyo sui 1500, Joao Bussotti Neves, che ferma il cronometro a 2'18"02.
