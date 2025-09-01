Logo SportMediaset
F1: la pole position a Monza vale l'Anello della Regina

01 Set 2025 - 22:27

In occasione del Gran Premio di Monza di Formula 1, torna l'Anello della Regina, il riconoscimento per il pilota che conquisterà la pole position. Realizzato dal maestro orafo Guido Guzzi il gioiello, che ha come promoter la Scuderia Ferrari Club di Caprino Bergamasco e che nasce da un'idea degli imprenditori Antonio Mariani ed Enrico Squarzina, è stato presentato oggi, in anteprima, a Palazzo Lombardia. Per il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, si tratta di "un'ottima idea che coniuga uno dei più grandi eventi sportivi del nostro Paese, alla storia e alla tradizione del territorio, celebrando in un 'unicum' la Corona ferrea, il ricordo della regina Teodolinda, uno degli emblemi di Monza, e soprattutto l'eccezionale creatività artigianale tipica della Brianza". L'anello richiama nella forma le piastre che compongono la Corona ferrea e ricorda il mondo dei motori con la bandiera a scacchi e il Tricolore italiano.

