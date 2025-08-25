Pugile Chavez Jr. scarcerato, risponde al processo in libertà

Il pugile messicano Julio Cesar Chavez Jr., figlio del leggendario ex pugile omonimo, ha lasciato una prigione nello stato di Sonora dopo che un giudice federale ieri ne aveva ordinato la scarcerazione, accettando che risponda in libertà alle imputazioni di associazione a delinquere per il contrabbando di armi in Messico. L'atleta era detenuto dalla scorsa settimana dopo essere stato espulso dagli Stati Uniti con l'accusa di presunti legami con i cartelli della droga. Il suo caso fa parte di un'indagine più ampia che la Procura generale avviò nel 2019 contro il cartello di Sinaloa, dopo che gli Usa avevano presentato una denuncia. Chavez Jr - arrestato il 2 luglio a Los Angeles per scadenza del suo visto turistico - sarà processato in libertà vigilata, ma non gli sarà permesso di lasciare il Messico. Il giudice ha concesso un periodo di tre mesi per ulteriori indagini.