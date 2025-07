Atletica, Scotti bronzo nei 400 metri delle Universiadi con 45"61

Edoardo Scotti, co-primatista italiano insieme a Luca Sito dei 400 metri con il recente 44"75 realizzato a Madrid sabato scorso, chiude al terzo posto con il tempo di 45"61 la finale del giro di pista delle Universiadi di Bochum in Germania, e conquista la medaglia di bronzo nella prova vinta dal sudafricano Lythe Tyresse Pillay in 44"84. Per l'Italia il terzo podio di giornata nell'atletica poiché in precedenza, nella stessa disciplina al femminile, Alessandra Bonora chiude allo stesso modo in terza posizione con 52"41 nella gara vinta dalla ceca Barbara Malikova con 51"52, mentre stesso risultato realizza Giorgio Olivieri terzo nel lancio del martello con la misura di 73.78, al termine della competizione vinta dall'ucraino Mykhailo Kokhan con 77,10.