Da Coppi a Pogačar, la Tre Valli Varesine è un viaggio tra campioni e la storia del ciclismo

La Società Ciclistica Alfredo Binda, archiviata nelle scorse settimane l’organizzazione della gara Juniores, torna a focalizzare le sue attenzioni su quelli che sono i suoi due più prestigiosi eventi organizzativi della stagione.



L’appuntamento è per martedì 7 ottobre quando gli appassionati di ciclismo potranno vivere prima la quinta edizione della Tre Valli Varesine Women’s Race | e-work, inserita nel circuito UCI Women’s Pro Series, e poi nel pomeriggio la 104esima edizione della Tre Valli Varesine, gara per professionisti uomini inserita nel circuito UCI Pro Series.



Si tratta di due eventi che sono entrati nella tradizione e nel cuore degli appassionati e che porteranno in provincia di Varese il meglio del ciclismo a livello mondiale, sia al maschile che al femminile.



In particolare, la gara maschile, con i suoi oltre 100 anni di storia alle spalle, rappresenta un pezzo importante della tradizione ciclistica italiana ed internazionale e ancora oggi è uno degli eventi più importanti e amati del calendario.



La Tre Valli Varesine è una delle più antiche e prestigiose corse ciclistiche italiane, con una storia che affonda le radici nel 1919. Il suo albo d’oro è un vero e proprio viaggio nella storia del ciclismo, con vincitori leggendari come Fausto Coppi, Gino Bartali, Fiorenzo Magni, Eddy Merckx, Francesco Moser, Giuseppe Saronni (quattro successi), Gianni Motta (anche lui con quattro vittorie), fino ai campioni più recenti come Vincenzo Nibali, Primož Roglič, Sonny Colbrelli e Tadej Pogačar, trionfatore nel 2022 con un’esultanza a braccia alzate che è diventata l’immagine simbolo di quell’edizione.



Il prossimo 7 ottobre, tanti grandi nomi del panorama internazionale torneranno a sfidarsi sulle strade varesine alla ricerca della gloria. Dopo l’annullamento dell’edizione 2024 a causa del maltempo, chissà che Tadej Pogačar, oggi protagonista in maglia gialla al Tour de France e sempre più vicino al suo quarto trionfo nella Grande Boucle, non possa tornare, come promesso, per cercare il bis anche a Varese, aggiungendo un altro capitolo alla sua carriera già leggendaria.



La gara avrà la partenza dalla città di Busto Arsizio e arrivo nel cuore della città di Varese e sarà come tradizione anche prova conclusiva del Trittico Regione Lombardia - BANCO BPM.