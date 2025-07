Un anno fa i Giochi: Parigi li celebra con parata sulla Senna

Una parata sulla Senna e un tour nei luoghi simbolo dei Giochi. Un anno fa si alzava il sipario sulle Olimpiadi e Parigi celebra la ricorrenza sulle rive del suo fiume, che ospitò l'itinerante cerimonia di apertura. E così dopo un'estate di festa e sport i Giochi tornano protagonisti nella capitale francese: già da un mese è stato reinstallato il braciere olimpico, che si alza in volo ogni sera nei Giardini delle Tuileries. Ma la Senna non poteva non essere in primo piano con una sfilata di circa cento canoe sul fiume che il 26 luglio 2024 ospitò appunto la cerimonia con gli atleti provenienti da tutto il mondo. "I Giochi hanno cambiato profondamente la città; ci hanno regalato molta felicità, molta gioia", ha commentato la sindaca della Ville Lumiere Anne Hidalgo. "Nessuna nostalgia, ma ricordi meravigliosi che sono ancora molto forti e presenti", ha detto Tony Estanguet, ex presidente del comitato organizzatore. Per il suo primo viaggio in Francia, la nuova presidente del CIO Kirsty Coventry ha trovato "meraviglioso tornare a Parigi e vedere tutta l'eredità" dei Giochi. Era al fianco di Thomas Bach, il suo predecessore, che ha seguito da vicino i preparativi per i Giochi di Parigi per anni. Dopo aver scoperto il progetto di un 'monumento ai campioni', che sarà installato su uno dei ponti nel cuore di Parigi entro la fine dell'anno per rendere omaggio alle migliaia di medagliati, la delegazione ha visitato una delle tre aree natatorie della Senna. Tappa poi a nord della città per ammirare le dieci statue di donne famose progettate per la cerimonia di apertura dei Giochi. Dopo un discorso al Grand Palais, sede iconica delle gare di scherma, per i rappresentanti del Cio è in programma la visita a Saint-Denis, al Centro Acquatico e al parco dove saranno installati gli anelli olimpici e si terrà un concerto. Una bandiera con i cerchi olimpici è già stata appesa alla Torre Eiffel e sarà illuminata.