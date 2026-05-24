Tuffi dalle grandi altezze, partita da Bali la Red Bull Cliff Diving

La Red Bull Cliff Diving World Series 2026 è ufficialmente iniziata. Tra le scogliere e le acque cristalline di Nusa Penida, a Bali, i migliori cliff diver al mondo hanno inaugurato la 17ª stagione del circuito internazionale, dando il via a una nuova corsa verso il prestigioso King Kahekili Trophy. Sei tappe, tre nuove location e una stagione che porterà gli atleti dall’Indonesia agli Stati Uniti, passando per l’Europa, fino al ritorno in Italia: dal 25 al 27 settembre sarà infatti Polignano a Mare ad accogliere ancora una volta una delle tappe più attese e spettacolari del calendario.
Il primo capitolo della stagione ha regalato subito una storia da copertina. Aidan Heslop, al rientro dopo 18 mesi segnati da infortunio, intervento alla schiena e riabilitazione, ha conquistato la vittoria nella gara maschile con 419.85 punti, completando un ritorno in grande stile. Una storia iniziata ben prima del primo tuffo stagionale e raccontata anche in “444 Days - The Long Way Back”, il documentario disponibile su Red Bull TV che ripercorre il percorso del campione britannico dopo il titolo mondiale 2024.
A Bali, Heslop ha trasformato quella attesa in risultato. Il britannico, wildcard nella tappa inaugurale, ha chiuso la competizione con un ultimo tuffo da 141.60 punti - un Forward 4 Somersaults 3½ Twist Pike con 5.9 di coefficiente di difficoltà - imponendosi davanti al messicano Jonathan Paredes e allo statunitense James Lichtenstein. Un successo dal forte valore sportivo ed emotivo, che rilancia Heslop tra i protagonisti della stagione dopo lo stop forzato del 2025.
Tra le donne, invece, Rhiannan Iffland ha confermato ancora una volta il suo status di riferimento assoluto della disciplina. La campionessa australiana, nove volte vincitrice del King Kahekili Trophy, ha dominato la gara femminile con 345.55 punti, conquistando la settima vittoria consecutiva nel circuito. Alle sue spalle la canadese Molly Carlson, seconda, e la svizzera Morgane Herculano, che ha centrato il primo podio in carriera nella World Series.
Per l’Italia, i riflettori sono puntati su Andrea Barnaba. L’atleta azzurro, che ha Bali ha gareggiato come wildcard, ha chiuso al quinto posto, ma ha lasciato il segno conquistando il Best Dive Award grazie a un Back 3 Somersaults 3 Twists Pike eseguito nel terzo round, premiato con 9 dai giudici. Una prova di grande personalità che lo proietta tra i nomi da seguire nel percorso verso la tappa italiana di Polignano a Mare. Accanto ad Andrea Barnaba c’è Elisa Cosetti, atleta triestina in gara anch’ella come wildcard, che ha concluso la prima tappa della World Series 2026 con un nono posto.
Dopo Bali, la Red Bull Cliff Diving World Series farà tappa a St. Petersburg, in Florida, per poi approdare in Europa con Copenhagen e Mostar. La seconda parte della stagione entrerà poi nel vivo proprio in Puglia, dove Polignano a Mare si prepara a ospitare per la tredicesima volta il circuito mondiale. Con le sue scogliere di calcare, le terrazze naturali sospese sull’Adriatico e un pubblico capace di trasformare ogni edizione in un’arena a cielo aperto, Polignano si conferma una delle location simbolo della World Series.
Dal 25 al 27 settembre, gli atleti torneranno a tuffarsi da 27 metri per gli uomini e 21 metri per le donne, raggiungendo velocità fino a 85 km/h prima dell’impatto con l’acqua. Precisione, controllo, coraggio e capacità di gestire la pressione saranno ancora una volta gli elementi decisivi in una tappa che potrebbe rivelarsi fondamentale nella corsa al titolo 2026.
La stagione è appena cominciata, ma la strada verso Polignano a Mare è già tracciata: dopo il debutto spettacolare di Bali, la World Series guarda all’Italia per uno degli appuntamenti più iconici dell’anno.
Results Red Bull Cliff Diving World Series Bali
DONNE
1- Rhiannan Iffland AUS – 345.55pts.
2- Molly Carlson CAN – 329.70
3- Morgane Herculano (W) SUI – 307.80
4- Simone Leathead CAN – 304.00
5- Xantheia Pennisi AUS – 297.40
6- Lisa Faulkner USA – 293.70
7- Stella Forsyth (W) AUS – 288.20
8- Kaylea Arnett USA – 266.85
9- Elisa Cosetti (W) ITA – 266.45
10- Nelli Chukanivska UKR – 256.90
11- Maria Paula Quintero (W) COL – 235.30
12- Ginni van Katwijk NED – 225.85
UOMINI
1- Aidan Heslop (W) GBR – 419.85pts.
2- Jonathan Paredes MEX – 379.70
3- James Lichtenstein USA – 371.20
4- Catalin Preda (W) ROU – 355.00
5- Andrea Barnaba ITA – 349.70
6- Gary Hunt FRA – 347.85
7- Yolotl Martinez (W) MEX – 334.20
8- Oleksiy Prygorov UKR – 312.40
9- Nikita Fedotov (W) ARM – 305.90
10- Miguel Garcia (W) COL – 300.85
11- Constantin Popovici ROU – 277.10
12- Carlos Gimeno ESP – 231.90