Tuffi dalle grandi altezze: countdown per la tappa di Porto Flavia della Coppa del Mondo 2026

Le emozioni della scorsa edizione sono ancora vivissime e i verdetti del 2025 promettono battaglie accese fin dal primo round. Nel tabellone femminile la stella polare resta l’australiana Rhiannan Iffland, regina incontrastata della disciplina e vincitrice a Porto Flavia l'anno scorso. Proprio in vista della gara, la campionessa simbolo di questo sport, con ben cinque ori mondiali, ha dichiarato: “La preparazione in vista di questo appuntamento sta andando benissimo. Nell'ultimo periodo mi sono concentrata molto sulla cura dei dettagli e sul perfezionamento dei tuffi per arrivare pronta a questa tappa di Coppa del Mondo.” - sempre Rhiannan Iffland aggiunge - “Non vedo l'ora di tornare a Porto Flavia, uno dei miei posti preferiti in assoluto. Nel nostro sport visitiamo luoghi incredibili, ma Porto Flavia è senza dubbio uno dei più affascinanti”. Tra gli uomini, invece, i riflettori saranno tutti puntati sullo statunitense James Lichtenstein, reduce dal suo primo storico trionfo a Porto Flavia dove era riuscito a spuntarla sul fuoriclasse rumeno Constantin Popovici e sullo spagnolo Carlos Gimeno.