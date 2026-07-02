Tuffi dalle grandi altezze: countdown per la tappa di Porto Flavia della Coppa del Mondo 2026

L’attesa sta per finire e i riflettori sono pronti ad accendersi su un evento unico, in grado di intrecciare l'adrenalina dello sport estremo alla bellezza della natura sarda: sabato 11 e domenica 12 luglio 2026 la Coppa del Mondo di tuffi dalle grandi altezze farà tappa a Porto Flavia, nel comune di Iglesias. L'iconico appuntamento con l’High Diving World Cup, organizzato da World Aquatics – l’ente mondiale per le discipline acquatiche – e ospitato da Marmeeting, realtà italiana con trent'anni di esperienza nell’organizzazione di grandi eventi sportivi, trasformerà nuovamente la Sardegna nella capitale mondiale dei tuffi da altezze estreme.
Lo spettacolo e l’adrenalina sono gli ingredienti fondamentali di questa manifestazione, capace di lasciare il pubblico col fiato sospeso là dove il coraggio umano sfida la gravità in uno scenario naturale e unico. I protagonisti assoluti del weekend saranno 40 atleti d’élite provenienti da 17 Paesi, pronti a sfidarsi a picco sul mare sfruttando due incredibili piattaforme installate direttamente sulle storiche scogliere sarde di Porto Flavia. I tuffatori si lanceranno da altezze da brivido, pari a 27 metri per gli uomini e 20 metri per le donne, compiendo evoluzioni mozzafiato in aria e raggiungendo una velocità d’impatto con l'acqua superiore agli 85 km/h in meno di tre secondi.
Le emozioni della scorsa edizione sono ancora vivissime e i verdetti del 2025 promettono battaglie accese fin dal primo round. Nel tabellone femminile la stella polare resta l’australiana Rhiannan Iffland, regina incontrastata della disciplina e vincitrice a Porto Flavia l'anno scorso. Proprio in vista della gara, la campionessa simbolo di questo sport, con ben cinque ori mondiali, ha dichiarato: “La preparazione in vista di questo appuntamento sta andando benissimo. Nell'ultimo periodo mi sono concentrata molto sulla cura dei dettagli e sul perfezionamento dei tuffi per arrivare pronta a questa tappa di Coppa del Mondo.” - sempre Rhiannan Iffland aggiunge - “Non vedo l'ora di tornare a Porto Flavia, uno dei miei posti preferiti in assoluto. Nel nostro sport visitiamo luoghi incredibili, ma Porto Flavia è senza dubbio uno dei più affascinanti”. Tra gli uomini, invece, i riflettori saranno tutti puntati sullo statunitense James Lichtenstein, reduce dal suo primo storico trionfo a Porto Flavia dove era riuscito a spuntarla sul fuoriclasse rumeno Constantin Popovici e sullo spagnolo Carlos Gimeno.
Sabato 11 e domenica 12 luglio il programma prevede gli allenamenti la mattina dalle 9:00 alle 10:40 e il via alle gare dalle 11:00 alle 13:15. Nella prima giornata gli atleti si sfideranno nei primi due round di tuffi, mentre la domenica andranno in scena i decisivi round 3 e 4 che assegneranno la Coppa del Mondo. Il weekend si chiuderà ufficialmente domenica 12 luglio alle 13:45 con la cerimonia di premiazione sul podio a ridosso del mare.
L’evento promette una visibilità globale straordinaria: le gare saranno infatti trasmesse in tutto il mondo sui canali ufficiali di World Aquatics. La manifestazione vanta il patrocinio di Coni e Asi e il fondamentale sostegno del Comune di Iglesias e della Regione Sardegna, a dimostrazione di come lo sport di altissimo livello possa diventare un veicolo unico per la valorizzazione turistica e culturale delle bellezze d'Italia. Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli: non resta che attendere il weekend dell’11 e 12 luglio per scoprire chi saprà domare le imponenti scogliere di Porto Flavia e conquistare il tetto del mondo.