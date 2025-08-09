Logo SportMediaset
Tuffi, Assoluti: Pizzini e Tocci bis, Jodoin di Maria regina della piattaforma

09 Ago 2025 - 22:21

Il capitano degli azzurri, Giovanni Tocci, lo ha detto chiaramente, "abbiamo mantenuto la forma mondiale e abbiamo buone sensazioni". Il gruppo Italia c'è e vuole chiudere la stagione nel modo migliore. Gli ottimi risultati della prima giornata degli assoluti estivi open gli hanno dato subito ragione. Anche nella seconda giornata. Elisa Pizzini, allenata da Benedetta Molaioli per Fiamme Gialle e CC Aniene), che venerdì si è confermata campionessa d'Italia dai tre, si aggiudica anche la finale dal metro con 248.30 punti. "Quest'anno non ho allenato molto il metro - dice Elisa - perchè ci sono state più gare da tre e questo risulato mi soddisfa particolarmente. E' stata assolutamente una bella stagione e voglio ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicini e con cui abbiamo lavorato. Dalle società Fiamme Gialle e Aniene alla Federazione Italiana Nuoto, dal mio tecnico Benedetta Molaioli al direttore tecnico della nazionale Oscar Bertone. Grazie a tutti". Dal trampolino olimpico Giovanni Tocci, seguito anche lui da Benedetta Molaioli e tesserato con Esercito e AQA Cosenza, già vincitore dal metro, fa doppietta e vince con 405.80 punti. Questa volta approfitta dell'errore di Stefano Belotti (Fiamme Gialle / Bergamo Tuffi) nel sesto ed ultimo tuffo. Belotti era davanti a tutti dopo il quinto round ma si è perso totalmente nel triplo e mezzo ritornato ed è stato superato anche da Lorenzo Marsaglia (Marina Militare / CC Aniene).

Regolare, invece, la gara di Tocci che ha anche il merito di farsi trovare pronto al momento giusto. "Gara regolare - conferma Giovanni - Sopra i 400 punti anche questa mattina. Sono contento. E' stata una buona stagione conclusa bene. Oggi è stato l'ultimo tuffo. Avrei preferito chiudere un pochino meglio ma è stato bello essere qui e gareggiare in questa splendida piscina, insieme ai ragazzi. Ora ci concentriamo su prossimo anno". La campionessa europea Sarah Jodoin di Maria (Marina Militare / MR Sport F.lli Marconi), che ai mondiali di Singapore è stata nona in finale, dopo aver superato preliminari e semifinali con carattere e determinazione, si conferma campionessa italiana assoluta dalla piattaforma con 280.85 punti. Agli assoluti di marzo a Torino Sarah aveva vinto la finale con 324.20, agli europei di maggio ad Antalya aveva conquistato il titolo con 342.85. "Sono felice di avre fatto bene i miei cinque tuffi - commenta l'italocanadese - anche l'avvitamento e soprattutto di avre ripreso quei tutti che a Singapore avevo sbagliato. E' bello vedere che anche le mie giovani avversarie fanno progressi e pensare che in un futuro saremo tutte da 10 e le qualifiche saranno più divertenti. Adesso un mese di vacanza, domani parto per Saint Martin nei Caraibi, e a settembre ricomincio". Premiano i tecnici degli atleti vincitori delle finali, insieme a Klaus Dibiasi, tre volte campione olimpico dalla piattaforma, "leggenda" dei tuffi italiani e mondiali, due volte campione del mondo, tre volte europeo e due volte vincitore ai Giochi del Mediterraneo. Al suo ricco palmarès vanno aggiunti 18 titoli italiani assoluti estivi e 11 indoor.

Sono iscritti oltre 50 atleti e presenti tutti gli azzurri che hanno partecipato ai campionati del mondo, ad eccezione di Chiara Pellacani, mattatrice iridata con l'oro dai 3 sincro mixed insieme a Matteo Santoro e le due medaglie di bronzo da uno e tre metri individuali. Ci sono Matteo e gli altri azzurri a raccontare e farci rivivere le emozioni di quei giorni. Il programma prevede eliminatorie e finali (senza semifinali) con i migliori 8 in finale. Società partecipati: Bergamo Tuffi, Blu 2006 Torino, Bolzano Nuoto, Buonconsiglio Nuoto, Canottieri Milano, CC Aniene, Fiamme Gialle, Fondazione Bentegodi, Marina Militare, MR Sport F.lli Marconi, Fiamme Oro, VVF. Fiamme Rosse, Carlo Dibiasi, Trieste Edera Tuffi, Triestina Nuoto, Carabinieri, Esercito, AQA Cosenza.

