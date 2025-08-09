Tuffi, Assoluti: Pizzini e Tocci bis, Jodoin di Maria regina della piattaforma

Regolare, invece, la gara di Tocci che ha anche il merito di farsi trovare pronto al momento giusto. "Gara regolare - conferma Giovanni - Sopra i 400 punti anche questa mattina. Sono contento. E' stata una buona stagione conclusa bene. Oggi è stato l'ultimo tuffo. Avrei preferito chiudere un pochino meglio ma è stato bello essere qui e gareggiare in questa splendida piscina, insieme ai ragazzi. Ora ci concentriamo su prossimo anno". La campionessa europea Sarah Jodoin di Maria (Marina Militare / MR Sport F.lli Marconi), che ai mondiali di Singapore è stata nona in finale, dopo aver superato preliminari e semifinali con carattere e determinazione, si conferma campionessa italiana assoluta dalla piattaforma con 280.85 punti. Agli assoluti di marzo a Torino Sarah aveva vinto la finale con 324.20, agli europei di maggio ad Antalya aveva conquistato il titolo con 342.85. "Sono felice di avre fatto bene i miei cinque tuffi - commenta l'italocanadese - anche l'avvitamento e soprattutto di avre ripreso quei tutti che a Singapore avevo sbagliato. E' bello vedere che anche le mie giovani avversarie fanno progressi e pensare che in un futuro saremo tutte da 10 e le qualifiche saranno più divertenti. Adesso un mese di vacanza, domani parto per Saint Martin nei Caraibi, e a settembre ricomincio". Premiano i tecnici degli atleti vincitori delle finali, insieme a Klaus Dibiasi, tre volte campione olimpico dalla piattaforma, "leggenda" dei tuffi italiani e mondiali, due volte campione del mondo, tre volte europeo e due volte vincitore ai Giochi del Mediterraneo. Al suo ricco palmarès vanno aggiunti 18 titoli italiani assoluti estivi e 11 indoor.