Trump assisterà alla finale degli Us Open

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump prevede di partecipare alla finale degli Us Open che si terrà domenica. Lo riporta Semafor citando fonti della Casa Bianca. Il presidente è un fan del tennis e più volte ha assistito alle partite del torneo. Recentemente Trump è stato ospite d'onore alla finale del Mondiale per club. Il presidente Usa e la First lady Melania hanno assistito a Psg-Chelsea al MetLife Stadium di East Rutherford. Trump è stato accolto dagli applausi del pubblico al suo arrivo allo stadio poco prima dell'esibizione musicale di Robbie Williams e Laura Pausini. A fine gara Trump poi è sceso in campo per premiare i giocatori e festeggiare con loro.
