Trump assisterà alla finale degli Us Open

05 Set 2025 - 09:38
© Getty Images

© Getty Images

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump prevede di partecipare alla finale degli Us Open che si terrà domenica. Lo riporta Semafor citando fonti della Casa Bianca. Il presidente è un fan del tennis e più volte ha assistito alle partite del torneo. Recentemente Trump è stato ospite d'onore alla finale del Mondiale per club. Il presidente Usa e la First lady Melania hanno assistito a Psg-Chelsea al MetLife Stadium di East Rutherford. Trump è stato accolto dagli applausi del pubblico al suo arrivo allo stadio poco prima dell'esibizione musicale di Robbie Williams e Laura Pausini. A fine gara Trump poi è sceso in campo per premiare i giocatori e festeggiare con loro. 

00:57
Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

Goggia su Armani "Ha portato i suoi nobili valori anche nel mondo dello sport"

Armani, il re della moda che ha segnato un'epoca

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

Rissa durante Rockies-Giants di MLB: tre espulsi

Salzmann, a 347 km/h in tuta alare

Ecco l'altra semifinale

Ecco l'altra semifinale

Us Open, tris azzurro

Us Open, tris azzurro

Italvolley maschile

Italvolley maschile

Us Open, Paolini ok

Us Open, Paolini ok

Volley, Anzani: "Sappiamo cosa vogliamo e dove vogliamo arrivare"

Volley, Giannelli: "Ci sono squadre complete, ma vince chi è più bravo"

De Giorgi: "Non siamo distanti dalle squadre davanti a noi"

Alcaraz, nuovo look

Alcaraz, nuovo look

In 40mila a Genova per lo show del Red Bull Cerro Abajo

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

