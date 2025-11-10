Trump a partita Nfl: primo presidente a farlo da Jimmy Carter

Donald Trump ha assistito alla partita di regular season tra Washington Commanders e Detroit Lions, diventando il primo presidente a recarsi in uno stadio per un match di Nfl dai tempi di Jimmy Carter (era il 1978). Accoglienza tiepida per il leader di Washington, con alcuni spettatori che hanno fischiato quando è comparso sul tabellone alla fine del primo tempo. Trump era in piedi in una suite con lo Speaker della Camera, Mike Johnson. "Siamo onorati di dare il benvenuto al Presidente Trump in questo sport, mentre celebriamo coloro che hanno servito e continuano a servire il nostro Paese", ha dichiarato il presidente dei Commanders, Mark Clouse. Prima di Trump (che lo scorso febbraio è diventato il primo presidente americano ad assistere a una finale del Super Bowl), a una partita dell'Nfl avevano assistito Jimmy Carter e Richard Nixon (1969). Secondo un resconto di Espn un intermediario della Casa Bianca ha riferito al gruppo di proprietà dei Commanders che Trump vorrebbe che il nuovo stadio del club - parte di un progetto da quasi 4 miliardi di dollari nella capitale - portasse il suo nome.