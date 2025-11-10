Nba: vince Golden State, cade Sacramento

Nella notte dell'Nba i Golden State Warriors superano 114 a 83 gli Indiana Pacers trascinati anche dai 21 punti di Jimmy Butler III. Ai Sacramento Kings non bastano i 20 punti di Domantas Sabonis per evitare la sconfitta con Minnesotta Timberwolves (144 a 117 il risultato), che da parte loro capitalizzano i 26 punti di Anthony Edwards. I New York Knicks travolgono 134 a 98 i Brooklyn Nets nel derby della Grande Mela. Karl-Anthony Towns protagonista per i Knicks con 28 punti. Gli Houston Rockets battono 122 a 115 i Milwaukee Bucks, anche grazie ai 31 punti di Kevin Durant. Successo di misura (111 a 107) per i Boston Celtics sugli Orlando Magic. Tra i Celtics da segnalare la performance di Jaylen Brown con 27 punti. Vittoria 114 a 100 per gli Oklahoma city thunder sui Memphis Grizzlies con una super prestazione di Shai Gilgeous-Alexander (35 punti, 7 rimbalzi e 6 assist). I Detroit Pistons, infine, battono di un soffio (111 a 108) i Philadelphia 76ers a cui non bastano i 33 punti di Tyrese Maxey.