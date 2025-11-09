Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Golf, Rai vince al playoff all'Abu Dhabi HSBC Championship

09 Nov 2025 - 23:50

Aaron Rai ha conquistato il suo secondo titolo Rolex Series al 2025 Abu Dhabi HSBC Championship, battendo Tommy Fleetwood in un drammatico playoff domenica. L'inglese ha iniziato la giornata con un vantaggio di un colpo, ma si è presto trovato due colpi indietro dopo un avvio veloce del compagno di gioco Fleetwood. Tuttavia, una serie di quattro birdie consecutivi nelle prime nove buche lo ha riportato in vetta, prima che Fleetwood riprendesse il controllo in una giornata finale da montagne russe. Rai ha poi acceso i fuochi d'artificio finali, segnando birdie al 16° e 17° buco per raggiungere Fleetwood in parità alla partenza dell'ultima buca. E sebbene abbia mancato una buona occasione di vincere entro le 72 buche al green del 18°, non ha commesso errori sul birdie al primo buco extra, diventando così vincitore per la terza volta nel DP World Tour. Rai, che aveva vinto il suo primo titolo Rolex Series all'Aberdeen Standard Investments Scottish Open 2020, ha totalizzato sette birdie - quattro consecutivi dal quarto buco - e due bogey nel suo giro finale da 67 colpi, chiudendo a -25, mentre Fleetwood ha segnato un 66 senza bogey, con un eagle e quattro birdie. Il leader della Race to Dubai, Rory McIlroy, ha segnato un 62, dieci sotto par, per piazzarsi a un colpo di distanza da Fleetwood e Rai, in terza posizione ex aequo con Nicolai Højgaard. Il campione in carica affronterà l'ultimo evento della stagione con un vantaggio di 767,02 punti sul secondo classificato Marco Penge, mirando a chiudere al vertice della classifica per la settima volta.

Ultimi video

02:05
The Art of Fighting

The Art of Fighting

03:10
DICH JASMINE PAOLINI OTO 9(11 DICH

Paolini: "Una stagione positiva, con tanti cambiamenti"

00:39
Kogasso vince ai punti l'incontro contro Deslaurier

Kogasso vince ai punti l'incontro contro Deslaurier

00:46
Tutti pazzi per Paparo: Lazza, Rhove ed Hell Raton festeggiano il trionfo di "King Papachenko"

Tutti pazzi per Paparo: Lazza, Rhove ed Hell Raton festeggiano il trionfo di "King Papachenko"

00:57
Clemente Russo: "Pucci è stato il mio sparring, ma è durato 80 secondi. E non l'ho nemmeno toccato..."

Clemente Russo: "Pucci è stato il mio sparring, ma è durato 80 secondi. E non l'ho nemmeno toccato..."

17:46
Elmaghraby-De Lellis: l'incontro integrale

Elmaghraby-De Lellis: l'incontro integrale

01:20
Elmaghraby, colpo da fuoriclasse! Il gancio che vale il titolo di campione italiano

Elmaghraby, colpo da fuoriclasse! Il gancio che vale il titolo di campione italiano

01:02
MCH RALLY PORTOGALLO PORTA AURO MCH

Rally del Portogallo: vola la portiera nell'incidente della Hyundai

54:08
Morello-Vukshinaj: l'incontro integrale

Morello-Vukshinaj: l'incontro integrale

00:30
Morello, la carica del suo angolo: "È nostra, prendiamoci l'Europa"

Morello, la carica del suo angolo: "È nostra, prendiamoci l'Europa"

27:43
Paparo-Ionescu: l'incontro integrale

Paparo-Ionescu: l'incontro integrale

02:25:50
TAF 11 - The Art of Fighting

TAF 11 - The Art of Fighting

43:35
Kogasso-Deslauriers: l'incontro integrale

Kogasso-Deslauriers: l'incontro integrale

01:52
Morello trionfa anche contro Vukshinaj: è sua la cintura dei pesi medi

Morello trionfa anche contro Vukshinaj: è sua la cintura dei pesi medi

01:17
Chiusura Milano-Cortina

Chiusura Milano-Cortina

02:05
The Art of Fighting

The Art of Fighting

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER TORINO ATP FINALS DICH

Sinner: "E' importante finire bene. Torino speciale"

MCH BLUE CARPET TORINO SINNER

Bagno di folla per Sinner a Torino

MCH BLUE CARPET TORINO ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz a Torino scherzano con il trofeo

L'Italia fa ancora la storia! Battuta 26-19 l'Australia in Nations Series

MCH BLUE CARPET TORINO ATP FINALS SINNER ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz sul blue carpet dell'Atp Finals

MCH TOM BRADY HALL OF FAME 1

Tom Brady entra nella Hall of Fame dei Patriots

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:50
Golf, Rai vince al playoff all'Abu Dhabi HSBC Championship
22:43
Mondiali tiro a segno: Sollazzo e Salafia quarti nella mixed team
22:26
Atp Finals: Zverev supera Shelton all'esordio
21:27
Rugby, Russell Crowe celebra vittoria azzurri contro Australia: "Spettacolare"
21:20
Scandalo scommesse Usa, incriminati due giocatori di baseball