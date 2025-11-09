Golf, Rai vince al playoff all'Abu Dhabi HSBC Championship

Aaron Rai ha conquistato il suo secondo titolo Rolex Series al 2025 Abu Dhabi HSBC Championship, battendo Tommy Fleetwood in un drammatico playoff domenica. L'inglese ha iniziato la giornata con un vantaggio di un colpo, ma si è presto trovato due colpi indietro dopo un avvio veloce del compagno di gioco Fleetwood. Tuttavia, una serie di quattro birdie consecutivi nelle prime nove buche lo ha riportato in vetta, prima che Fleetwood riprendesse il controllo in una giornata finale da montagne russe. Rai ha poi acceso i fuochi d'artificio finali, segnando birdie al 16° e 17° buco per raggiungere Fleetwood in parità alla partenza dell'ultima buca. E sebbene abbia mancato una buona occasione di vincere entro le 72 buche al green del 18°, non ha commesso errori sul birdie al primo buco extra, diventando così vincitore per la terza volta nel DP World Tour. Rai, che aveva vinto il suo primo titolo Rolex Series all'Aberdeen Standard Investments Scottish Open 2020, ha totalizzato sette birdie - quattro consecutivi dal quarto buco - e due bogey nel suo giro finale da 67 colpi, chiudendo a -25, mentre Fleetwood ha segnato un 66 senza bogey, con un eagle e quattro birdie. Il leader della Race to Dubai, Rory McIlroy, ha segnato un 62, dieci sotto par, per piazzarsi a un colpo di distanza da Fleetwood e Rai, in terza posizione ex aequo con Nicolai Højgaard. Il campione in carica affronterà l'ultimo evento della stagione con un vantaggio di 767,02 punti sul secondo classificato Marco Penge, mirando a chiudere al vertice della classifica per la settima volta.