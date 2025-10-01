Logo SportMediaset
Trofeo Coni: la Lombardia vince decima edizione a Lignano Sabbiadoro

01 Ott 2025 - 08:31

Il Trofeo Coni è della Lombardia, regione che si aggiudica la decima edizione della manifestazione sportiva più importante d'Italia dedicata agli under 14 tenutasi a Lignano Sabbiadoro, in Friuli Venezia Giulia. Il Coni Lombardia, guidato da Marco Riva, si è imposto con 116 punti sul Piemonte (111 punti) e Puglia (110). La Lombardia, regione olimpica che ospiterà i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, torna quindi al successo nella manifestazione a otto anni di distanza dall'ultima volta. A proclamare il comitato vincitore è stata Cecilia D'Angelo, dirigente del Territorio del Coni, sul palco assieme a Andrea Marcon, presidente del Coni Friuli Venezia Giulia, organizzatore della mini olimpiade che è tornata ad essere ospitata a Lignano a dieci anni di distanza dall'ultima volta. "Ho la grandissima fortuna di saper scegliere i miei collaboratori, che sono stati eccezionali garantendo la perfetta riuscita dell'evento. Porterò dentro il vostro sorriso: siete bellissimi e sono felice che andrete a casa felici per questa meravigliosa esperienza", ha detto il presidente Marcon. I Premi Fair Play, intitolati alla memoria del dirigente Gianni Gallo, sono invece andati a Riccardo Turbino, Fitarco della Regione Emilia Romagna per la sezione maschile mentre quello femminile va, per la prima volta, non a una singola ma una squadra femminile, quella del rugby della Toscana.

