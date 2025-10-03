Logo SportMediaset
Triathlon, protocollo con Icsc per far crescere sport in Italia

03 Ott 2025 - 18:04

Un accordo per far crescere il triathlon in Italia. E' questo l'obiettivo del nuovo protocollo d'intesa firmato dall'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale e dalla Federazione Italiana Triathlon che punta a favorire lo sviluppo e la diffusione del triathlon sul territorio nazionale. L'accordo avrà durata triennale e consentirà a federazione ed affiliati di usufruire di condizioni agevolate per specifiche linee di credito, condizioni di mutuo ordinario a favore degli affiliati oltre a finanziamenti a favore delle Asd e Ssd affiliate per la realizzazione di impianti, attrezzature e progetti di crescita. "Attraverso questo accordo, le associazioni e società sportive dilettantistiche che operano sul territorio potranno avere un contatto diretto con l'Istituto, presente in modo capillare a livello nazionale. È la dimostrazione di quanto siano fondamentali la collaborazione e il gioco di squadra: la Federazione diventa un ponte tra l'Istituto e le realtà sportive territoriali, non solo in occasione dei grandi eventi come Coppa del Mondo di Triathlon, ma soprattutto nei rapporti quotidiani e negli interventi a sostegno delle società sportive che gestiscono strutture, che sognano e che fanno impresa nello sport", le parole del presidente della Federazione Italiana Triathlon, Riccardo Giubilei. "Il protocollo rappresenta un passo importante per accompagnare la crescita di una disciplina in forte espansione. Il triathlon incarna valori che condividiamo pienamente e che intendiamo supportare, perché lo sport rappresenta per noi coesione sociale, educazione e opportunità per le nuove generazioni", conclude Antonella Baldino, Amministratore Delegato dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale.

