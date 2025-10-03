Ciclismo, Israel-Premier Tech rinuncia al Trittico Lombardo

Il team Israel-Premier Tech non parteciperà al Trittico Lombardo, in programma da domenica con la Coppa Agostoni (poi Coppa Bernocchi a Legnano lunedì e Tre Valli Varesine a Varese martedì). La notizia è stata confermata all'ANSA dagli organizzatori. I motivi del forfait non sono specificati, ma attorno alla squadra ci sono state tensioni crescenti per le proteste proPal, che hanno portato tra l'altro alla cancellazione dell'ultima tappa della Vuelta. Israel-Premier Tech aveva già rinunciato al Giro dell'Emilia, con traguardo domani a Bologna.