Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Fiera Milano porta i Giochi nel cuore della città con l'Ice Hockey

03 Ott 2025 - 19:45

Milano entra nell'atmosfera dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, che si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio 2026, inaugurando Ice Hockey Playground by Fiera Milano, evento aperto al pubblico dal 3 al 5 ottobre che trasforma Piazza San Babila in un'arena. L'iniziativa è di Fiera Milano, che ospiterà nei padiglioni di Rho alcune delle competizioni a cinque cerchi, diventando sempre di più una piattaforma internazionale non solo di business e cultura, ma anche uno spazio capace di accogliere eventi e intrattenimento. Per tre giorni, cittadini, famiglie e turisti possono partecipare gratuitamente a sessioni di training di hockey su ghiaccio sintetico, imparare le regole e giocare insieme alle atlete delle squadre femminili milanesi di hockey, Valchirie e Devils Milano. Durante l'evento, patrocinato dal Comune, sarà lanciato il concorso a premi Unlock the Olympic Winter Games, che mette in palio - ogni giorno - biglietti per assistere alle gare di hockey su ghiaccio e di speed skating, discipline che saranno ospitate proprio all'interno delle venue olimpiche realizzate nel quartiere fieristico. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:58
DICH ABODI FERRARA 26-09 DICH

Abodi al Festival dello sport di Ferrara: "Mi auguro nasca un nuovo San Siro"

01:06
Sinner verso Shangai

Sinner verso Shangai

02:50
DICH LUCA BANCHI CT NAZIONALE BASKET DICH

Luca Banchi: "In Nazionale per costruire un'identità"

04:08
DICH SPORT IN COSTITUZIONE MIX DICH

"Lo Sport è un diritto"

00:24
DICH BONUCCI SPORT E COSTITUZIONE DICH

Bonucci: "Un grande traguardo essere in Costituzione"

00:41
DICH ABODI SPORT E COSTITUZIONE DICH

Abodi: "Solo insieme si cresce"

00:51
DICH LUCCHETTA SPORT E COSTITUZIONE DICH

Lucchetta: "Lo sport è inclusività"

01:47
Il ritorno dei campioni

Il ritorno dei campioni

04:09
DICH GIANNELLI ARRIVO FIUMICINO DICH

Giannelli: "Emozione incredibile, dobbiamo ancora capire cosa abbiamo fatto"

04:55
DICH DE GIORGI ARRIVO FIUMICINO DICH

De Giorgi: "Segreti non ce ne sono, è un progetto partito nel 2021""

01:14
Pogacar show: è campione

Pogacar senza rivali: è campione del Mondo

01:16
Sinner va in semifinale

Tennis, Sinner" in semifinale a Pechino

01:40
Italvolley da sogno

Italvolley da sogno: è campione del Mondo

02:59
ssalute

Padova capitale della prevenzione con Lo Spettacolo della Salute 2025

01:20
Verso Milano-Cortina

Verso Milano-Cortina

01:58
DICH ABODI FERRARA 26-09 DICH

Abodi al Festival dello sport di Ferrara: "Mi auguro nasca un nuovo San Siro"

I più visti di Altri Sport

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH ABODI FERRARA 26-09 DICH

Abodi al Festival dello sport di Ferrara: "Mi auguro nasca un nuovo San Siro"

Il ritorno dei campioni

Il ritorno dei campioni

Sandro Dias scrive la storia: si lancia con lo skate da un edificio di 22 piani FOTO

MCH IL BASKET DA MATTARELLA MCH

Basket: la Nazionale Femminile e l'Under 20 maschile ricevute al Quirinale

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:45
Fiera Milano porta i Giochi nel cuore della città con l'Ice Hockey
18:04
Triathlon, protocollo con Icsc per far crescere sport in Italia
17:11
Europei ciclismo: Pegolo terza nella prova donne junior
16:20
Tennis: Shanghai; Djokovic ok all'esordio, battuto Cilic
15:32
Ciclismo, Israel-Premier Tech rinuncia al Trittico Lombardo