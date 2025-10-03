Fiera Milano porta i Giochi nel cuore della città con l'Ice Hockey

Milano entra nell'atmosfera dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, che si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio 2026, inaugurando Ice Hockey Playground by Fiera Milano, evento aperto al pubblico dal 3 al 5 ottobre che trasforma Piazza San Babila in un'arena. L'iniziativa è di Fiera Milano, che ospiterà nei padiglioni di Rho alcune delle competizioni a cinque cerchi, diventando sempre di più una piattaforma internazionale non solo di business e cultura, ma anche uno spazio capace di accogliere eventi e intrattenimento. Per tre giorni, cittadini, famiglie e turisti possono partecipare gratuitamente a sessioni di training di hockey su ghiaccio sintetico, imparare le regole e giocare insieme alle atlete delle squadre femminili milanesi di hockey, Valchirie e Devils Milano. Durante l'evento, patrocinato dal Comune, sarà lanciato il concorso a premi Unlock the Olympic Winter Games, che mette in palio - ogni giorno - biglietti per assistere alle gare di hockey su ghiaccio e di speed skating, discipline che saranno ospitate proprio all'interno delle venue olimpiche realizzate nel quartiere fieristico.