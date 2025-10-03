Tennis: Shanghai; Djokovic ok all'esordio, battuto Cilic

© Getty Images
Il quattro volte campione Novak Djokovic inizia al meglio il suo percorso nell'edizione 2025 del Rolex Shanghai Masters, l'unico Masters 1000 in Cina battendo 7-6 / 6-4 Marin Cilic. "Ho faticato a trovare il mio ritmo dalla linea di fondo - ha ammesso Djokovic - Mi mancavano alcune partite — l'ultima è stata agli US Open — quindi ho avuto un esordio davvero difficile contro Marin, che, quando sente bene la palla, è molto pericoloso e può battere chiunque. Non mi ha dato il tempo di respirare, quindi penso di essermi tirato fuori dai guai grazie al buon servizio, il che ovviamente mi rende felice".
