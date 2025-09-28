Sandro Dias scrive la storia: si lancia con lo skate da un edificio di 22 piani

Dias ha iniziato a gennaio un intenso programma di allenamento fisico e tecnico per l'impresa. Dal training per resistere alla forza G al monitoraggio della velocità del vento, la preparazione è stata un mix di pianificazione precisa e rischio calcolato. Dias si è allenato con un gilet zavorrato da 40 kg, lanciandosi su una speciale rampa modificata per adattare il suo equilibrio alla tensione delle forze G. Ha inoltre effettuato prove di velocità su una pista aeroportuale, abituandosi a viaggiare a oltre 136 km/h sul suo skateboard.



È poi venuto il momento delle prove “sul campo”. Dai primi di settembre, giorno dopo giorno, Dias ha preso confidenza con la facciata curva del CAFF, affrontando progressivamente altezze crescenti. Ogni discesa è stata effettuata da piattaforme temporanee installate lungo la parete, ciascuna usata come punto di drop-in. Per raggiungere tali piattaforme, l’atleta è stato più volte calato dal tetto con l’ausilio di corde e imbracature, esponendosi in tal modo a forte vento e intemperie. Alcuni tentativi si sono conclusi con cadute, considerate parte integrante del processo di avanzamento nello skate. Nonostante gli incidenti, Dias ha saputo sempre evitare conseguenze, mostrando resilienza e determinazione.



Dalle 12:00 ora locale del 25 settembre ha avuto inizio la sfida vera e propria, articolata in quattro lanci: Dias ha completato con successo il drop-in da 55 m, poi da 60 m e ancora da 65 m. In questo frangente, era già riuscito a stabilire i due primati ai quali puntava: il salto da 65 m ha infatti "ritoccato" il record di altezza che Dias stesso aveva stabilito nei test. Eseguendolo, l'asso brasiliano ha inoltre raggiunto la velocità di 90.8 km/h.



Il clou è stato però l'ultimo drop-in, da una piattaforma collocata a 70 m. Da lì, in 8 secondi di discesa, Dias ha fissato definitivamente i due Guinness World Records™: il drop più alto (70 m) e la velocità più elevata mai raggiunta su un quarter pipe temporaneo (103,8 km/h) a bordo di uno skateboard.

Gli ispettori di Guinness World Records™, presenti sul posto, hanno certificato l’impresa e consegnato a Dias i diplomi che ne attestano il raggiungimento dei primati.



Durante il drop decisivo, Dias ha sopportato una forza G fino a 3,9, che lo ha fatto pesare virtualmente oltre 277 kg; la forza di reazione al suolo (la forza esercitata dal suolo su di un corpo a contatto con esso) ha invece raggiunto i 280 kg.



"Il messaggio più importante che desidero lanciare è di non rinunciare mai ai propri sogni. - ha dichiarato Sandro Dias - Ho sognato questa impresa per 13 anni della mia vita e l'ho realizzata credendoci sempre e preparandomi al meglio. Non era facile, l'allenamento è stata la parte più difficile dell'impresa, ma mi ha trasmesso totale consapevolezza di potercela fare. C'erano molti fattori e incognite con cui fare i conti, su tutto la rampa stessa, che era un qualcosa di mai realizzato prima e comportava sfide inedite: velocità estreme, forza G elevatissima, il vento forte in cima all'edificio. Sono soddisfatto, completamente soddisfatto, e penso che questa impresa dimostri che possiamo sempre andare oltre i nostri limiti."