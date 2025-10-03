Europei ciclismo: Pegolo terza nella prova donne junior

Chantal Pegolo ha vinto la medaglia di bronzo nella prova donne junior al Mondiale di ciclismo su strada. L'oro é andato alla spagnola Paula Ostiz Taco, che ha così fatto suo il titolo europeo anche nella prova in linea dopo quello a cronometro, oltre al mondiale in Ruanda. Allo sprint ha battuto la svizzera Anja Grossmann, argento. Il podio dell'Europeo di categoria ha quindi riproposto le stesse protagoniste del mondiale, con posizioni invertite tra l'azzurra e la ciclista elvetica.