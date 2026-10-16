Trentino: al via eco-rally internazionale a San Martino di Castrozza

16 Ott 2026 - 10:41
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EcodolomitesGt 2026, l'evento internazionale di green racing che vuole promuovere la mobilità sostenibile tra le montagne più belle del mondo, oggi fa tappa a San Martino di Castrozza, in Trentino. La gara, in programma fino a domenica, è un rally su strada di regolarità e consumo riservato alle vetture elettriche road-legal ed è valevole per due campionati, uno internazionale e uno italiano: l'International Fia eco Rally Cup e il Campionato italiano energie alternative Aci Sport. Il percorso abbraccia il Trentino e il Veneto, con partenza e ritorno a Primiero San Martino di Castrozza. Alla competizione, uno dei più importanti test drive internazionali di auto elettriche al mondo, prendono parte vetture elettriche omologate per la normale circolazione stradale.

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