Trentino: al via eco-rally internazionale a San Martino di Castrozza

EcodolomitesGt 2026, l'evento internazionale di green racing che vuole promuovere la mobilità sostenibile tra le montagne più belle del mondo, oggi fa tappa a San Martino di Castrozza, in Trentino. La gara, in programma fino a domenica, è un rally su strada di regolarità e consumo riservato alle vetture elettriche road-legal ed è valevole per due campionati, uno internazionale e uno italiano: l'International Fia eco Rally Cup e il Campionato italiano energie alternative Aci Sport. Il percorso abbraccia il Trentino e il Veneto, con partenza e ritorno a Primiero San Martino di Castrozza. Alla competizione, uno dei più importanti test drive internazionali di auto elettriche al mondo, prendono parte vetture elettriche omologate per la normale circolazione stradale.