Atletica: morto a 80 anni Groppelli, ex primatista del peso

Un lutto per l'atletica italiana. È mancato a 80 anni Angelo Groppelli, già primatista italiano del getto del peso. Varesino di origine, nato il 12 luglio 1946, Groppelli venne avviato all'atletica dal tecnico Gianni Bellorini, dedicandosi prima al disco e poi al peso: esordì con la Biumense passando poi alla Pro Patria Milano, ma il suo nome è legato inscindibilmente all'Atletica Riccardi Milano, alla quale approdò nel 1972. Gli anni successivi sarebbero stati i migliori della sua carriera, con sette titoli italiani assoluti tra i 1975 e il 1980, le convocazioni in Nazionale per gli Europei di Roma 1974 e Praga 1978 e il record italiano assoluto con l'attrezzo da 16 libbre pareggiato o migliorato tre volte prima delle stagioni delle grandi sfide con Marco Montelatici. Il primato personale, un 20,03 ottenuto durante il match Italia-Polonia a Torino l'8 giugno 1979, vale tuttora il 13esimo posto delle graduatorie italiane di ogni epoca. Alla famiglia di Angelo Groppelli vanno le più sentite condoglianze del presidente Fidal Stefano Mei, del Consiglio Federale e di tutta l'atletica.