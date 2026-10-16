Tennis, Whuan: Kartal sorprende Svitolina ed é in semifinale

16 Ott 2026 - 10:46
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L'ucraina Elina Svitolina (numero 6 del mondo) è stata sorpresa dalla britannica Sonay Kartal (numero 170), che si è imposta con il punteggio di 6-2, 2-6, 6-4 nei quarti del WTA 1000 di Wuhan. La tennista di Odessa - la meglio posizionata per conquistare uno degli ultimi due posti disponibili per il Masters di fine stagione a Indian Wells (8-15 novembre) - è stata battuta dall'ex numero 44 del ranking mondiale, rimasta lontana dal circuito per oltre sei mesi nel 2026, che negli ottavi si era sbarazzata in due set di Jasmine Paolini.

La polacca Iga Swiatek (n. 9), anch'ella in corsa per la qualificazione al Masters, disputerà il suo quarto di finale più tardi nella giornata di oggi contro l'americana Ann Li (n. 31). Altre pretendenti alla qualificazione, l'ucraina Marta Kostyuk (n. 10) e la ceca Karolina Muchova (n. 7), erano state eliminate rispettivamente al secondo turno e agli ottavi di finale del torneo di Wuhan. Kartal, che a 24 anni raggiunge per la prima volta una semifinale in un WTA 1000, affronterà domani Jelena Ostapenko (n. 34). La lettone ha superato la russa Diana Shnaider (n. 13) con il punteggio di 7-6 (8/6), 6-1, conquistando così, a 29 anni, la sua decima semifinale in un torneo WTA 1000.

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