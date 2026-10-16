Tennis, Whuan: Kartal sorprende Svitolina ed é in semifinale

L'ucraina Elina Svitolina (numero 6 del mondo) è stata sorpresa dalla britannica Sonay Kartal (numero 170), che si è imposta con il punteggio di 6-2, 2-6, 6-4 nei quarti del WTA 1000 di Wuhan. La tennista di Odessa - la meglio posizionata per conquistare uno degli ultimi due posti disponibili per il Masters di fine stagione a Indian Wells (8-15 novembre) - è stata battuta dall'ex numero 44 del ranking mondiale, rimasta lontana dal circuito per oltre sei mesi nel 2026, che negli ottavi si era sbarazzata in due set di Jasmine Paolini.