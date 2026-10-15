Biathlon, Cdm: da sabato azzurri al lavoro a Ruhpolding

15 Ott 2026 - 20:42
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Quando mancano sei settimane al primo appuntamento di Coppa del Mondo, la 20 chilometri individuale di Kontiolahti del 26 novembre, la squadra maschile si prepara a raggiungere la tedesca Ruhpolding, sede del prossimo raduno di allenamento che coinvolgerà sei atleti, dal 17 al 25 ottobre. Il direttore tecnico Klaus Höllrigl ha convocato per l'intero periodo Patrick Braunhofer e Tommaso Giacomel, raggiunto domenica 18 ottobre al termine dell'evento Loop One Festival di Monaco di Baviera da Lukas Hofer, Didier Bionaz, Christoph Pircher e Nicola Romanin. Il gruppo sarà seguito dallo staff tecnico composto da Andrea Zattoni e Fabio Cianciana con il fisioterapista Stefano Tomaselli.

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