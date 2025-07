Torna la rassegna Courmayeur Feeling Mountain

François D’Haene, classe 1985, atleta d’élite francese, quattro volte vincitore dell’Utmb, vincitore al Tor de Géants nel 2024 e fresco detentore del nuovo record stabilito al Nolan’s 14 sulle montagne del Colorado, è considerato a ragione uno degli ultra trailer più vincenti della storia.

Una passione quella per la corsa in montagna che ha portato Francois a ricercare da sempre un contatto puro con l’ambiente che lo circonda e lo ha portato a salire leggero su vette storicamente appannaggio dell’alpinismo classico.

Oggi il suo amore per la corsa in montagna, per le vette più selvagge e incontaminate del mondo, da percorrere leggero e veloce, lo ha portato a vivere e realizzare il progetto “off” Nolan’s 14: fuori dai percorsi battuti per scegliere modi e tempi per vivere e condividere con i compagni di viaggio quest’avventura a più di 4000 metri di quota.

L’obbiettivo del Nolan’s 14 è quello di concatenare le quattordici cime del Sawatch Range che si trovano in America nello stato del Colorado: circa 100 miglia e 13.000 metri di dislivello da percorrere in meno di sessanta ore. Obbiettivo che Francois ha raggiunto segnando un nuovo record: ha percorso 150,9 Km con un dislivello complessivo di 13.823 metri in un tempo incredibile ovvero 35 ore 33 minuti e 41 secondi.