Notizia che scuote il mondo dell'atletica, in particolare la maratona: Ruth Chepngetich, detentrice del record del mondo nella specialità ottenuto nel 2024 alla maratona di Chicago, si è auto-sospesa dopo un controllo antidoping del marzo 2025. L'atleta sarebbe stata trovata positiva all’idroclorotiazide. La keniana ha deciso per l'autosospensione nonostante l'assenza di comunicazioni ufficiali, per ora, dagli organi preposti.