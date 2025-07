F1, arrivano in Italia le Red Bull Racing Nights

Ogni location selezionata per le Red Bull Racing Nights viene completamente trasformata per offrire al pubblico un'esperienza immersiva e fuori dal comune. L’allestimento è studiato nei minimi dettagli: si parte con insegne, banner e materiali di comunicazione personalizzati, che introducono subito gli ospiti nel mondo della Formula 1. A rendere il tutto ancora più coinvolgente, un set fotografico completo di podio ufficiale e backdrop consente a tutti di sentirsi campioni per una notte. L’atmosfera da paddock è rafforzata dalla presenza di elementi scenografici come pneumatici Pirelli originali, cubi, pouf, totem luminosi e componenti originali di Formula 1.