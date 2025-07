Torna la Direttissima del Monte Bondone

Negli anni della Grande Guerra la città di Trento e la sua Alpe, il Monte Bondone, erano collegate da un sentiero strategico nonché l’unica via di connessione, denominato La Direttissima, per la Sat il numero 645. Un percorso storico che è tornato ad animarsi grazie ad una competizione di corsa in quota che in un solo fine settimana diventa teatro di ben quattro eventi diversi per tipologia e dislivello, per merito dello Sci Club Monte Bondone.

Così dal 22 al 24 agosto prossimi per la sua settima edizione La Direttissima richiamerà appassionati delle sfide vertical e skyrace con un programma che include ben quattro competizioni in un fine settimana e un contesto paesaggistico incantevole con vista in quota a 360 gradi. Basti pensare che da Cima Palon si possono ammirare non solo la catena dell’Adamello, Brenta fino alle Alpi Austriache, ma soprattutto lo splendido fondo valle con il fiume Adige che disegna il collegamento dal Veneto al Brennero.

L’edizione 2025 aprirà ufficialmente con un gradito ritorno, ovvero la K1000 Night, prevista per venerdì 22 agosto, con partenza alle ore 20 dal cuore della città da Piazza Duomo, ed arrivo in località Vason. Si tratta di una delle poche competizioni in notturna nel panorama nazionale, e per questo particolarmente suggestiva visto che verrà affrontata con il frontalino acceso, e prevede un dislivello positivo di 1465 metri e uno sviluppo di 9 km e 600 metri di lunghezza. Una gara spettacolare anche per i tifosi e gli appassionati che potranno seguire l’ascesa dei concorrenti dal fondo valle o nei tratti di passaggio dal centro di Sardagna, nei tratti di passaggi del sentiero vicino alla strada sopra Candriai, Vaneze, Norge, pista Cordela fino al traguardo a Vason.

La giornata di sabato 23 sarà dedicata come sempre alla versione Kids, ovvero la sfida promozionale per bambini e ragazzi under 14 in piazza Duomo a Trento, su un percorso ad anello nel circuito cittadino del Giro al Sas, nato con l’obiettivo di promuovere l’educazione allo sport, alla corsa e all’attività fisica. Dopo la premiazione della Kids, presso la sala di rappresentanza del comune di Trento si terrà l’evento “Atleti a fil di cielo”, con la presenza di interpreti di tanti sport e tante maglie azzurre, con i quali la conduttrice Dody Nicolussi aprirà un dialogo frizzante affrontando temi legati alla corsa, alle loro esperienze e suggerimenti per chi vuol provare ad entrare nel mondo del mountain running.

Domenica 24 agosto poi sarà il grande giorno con ben due sfide verticali, entrambe con partenza da Piazza Duomo alle ore 9. La K1000 arriverà sul traguardo a Vason, con un percorso di 9,6 km e un dislivello di 1464 metri, ma la sfida più attesa è senza dubbio la K2, con un percorso che i mountain runner affronterano fino al traguardo della Cima Palon a quota 2.098, con ben 2053 metri di dislivello positivo, distribuiti su una lunghezza di 12 km e 700 metri. Il record da battere è quello del trentino di Vermiglio Davide Magnini con il tempo di 1h26'36", mentre lo scorso anno si imposero il bormino Andrea Prandi e la trentina Francesca Perrone.