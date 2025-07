Automobilismo, endurance: Ferrari rinnova con Rovera

La Ferrari ha annunciato il rinnovo pluriennale del contratto con Alessio Rovera, che continuerà così a rappresentare il Cavallino Rampante nelle principali competizioni internazionali di endurance. Il pilota italiano, protagonista di una crescita costante e di numerosi successi nelle gare GT, proseguirà il suo percorso con la Casa di Maranello, consolidando il forte legame costruito negli ultimi anni. Dal suo arrivo in Ferrari come pilota ufficiale nel 2022, Alessio Rovera si è distinto per talento, determinazione e professionalità, contribuendo in modo significativo ai risultati della squadra. Tra i principali traguardi raggiunti con Ferrari, si ricordano le vittorie di classe alla 24 Ore di Le Mans e nel FIA World Endurance Championship, oltre al titolo nell’Endurance Cup del GT World Challenge Europe nel 2024: Rovera ha anche contribuito allo sviluppo della 499P ed è attualmente uno dei piloti di riserva della squadra Ferrari – AF Corse nel mondiale. Il rinnovo rappresenta un ulteriore passo nella collaborazione tra Rovera e Ferrari, con l’obiettivo di continuare a scrivere pagine importanti nella storia delle competizioni endurance.