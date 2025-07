Tennis, Atp500 Washington: Musetti subito fuori contro Norrie

Il rientro in campo di Lorenzo Musetti non va nel migliore dei modi: il carrarino esce subito all'Atp500 di Washington contro Cameron Norrie, numero 41 del ranking. Dopo aver vinto il primo set 6-3, l'italiano ha perso i successivi parziali con il punteggio di 6-2 6-3 in 2 ore e 7 minuti. Norrie al terzo turno troverà Brendon Nakashima. Musetti, dopo il virus intestinale che lo aveva debilitato nelle settimane prima di Wimbledon, deve ancora crescere molto dal punto di vista fisico, soprattutto in vista degli Us Open al meglio dei 5 set.