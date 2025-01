Torino con Sinner, al Teatro Regio la finale degli Australian Open

La Città di Torino, dove Jannik Sinner ha trionfato alle ultime Nitto Atp Finals, si unisce intorno al campione per la finale Australian Open: dedicando all'incontro una sede prestigiosa, il Teatro Regio. Grazie al supporto di Intesa Sanpaolo e Lavazza, il tempio della lirica si trasforma per un giorno nel luogo clou per celebrare il talento del tennista numero 1 al mondo. Domenica 26 gennaio alle 9.30, il pubblico potrà assistere gratuitamente alla proiezione della partita su megaschermo nella sala del Teatro Regio. Per accedere è necessario ritirare i pass online che saranno disponibili a partire da sabato 25 gennaio alle 12 sul sito del Regio all'indirizzo www.teatroregio.torino.it/sinner. Sarà possibile ritirare un massimo di 2 pass a persona e l'ingresso in Teatro sarà possibile dalle ore 9.