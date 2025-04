Pattinaggio, World Team Trophy di Tokyo: storico bronzo Italia a squadre

L'Italia ha conquistato una storica medaglia di bronzo nel World Team Trophy di Tokyo, competizione di pattinaggio di figura a squadra giunta alla nona edizione. Al termine degli otto segmenti di gara ospitati dal Metropolitan Gymnasium di Tokyo, la squadra azzurra, mai meglio di quarta nelle quattro partecipazioni del passato, è stata preceduta da Stati Uniti e Giappone regolando con ampio margine il resto della concorrenza. Nel programma libero femminile, ultimo atto della competizione, una più che positiva Lara Naki Gutmann ha sbriciolato il primato personale attestandosi in sesta posizione. Va rimarcato, come nel corso dell'evento la ventiduenne trentina abbia ottenuto punteggi che nella storia italiana la pongono alle spalle della sola Carolina Kostner. Anna Pezzetta, seconda azzurra in gara, si è, invece, dovuta accontentare dell'undicesimo posto. La stagione del pattinaggio di figura si è perciò chiusa in bellezza per il movimento italiano capace di collezionare ben 12 podi tra Grand Prix, Campionati mondiali e World Team Trophy, senza dimenticare i tre piazzamenti nelle prime due posizioni ottenuti nei Campionati europei.