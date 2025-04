Ben Shelton è il primo finalista al 'Bmw Open by Bitpanda', Atp 500 in corso sui campi in terra rossa del MTTC Iphitos di Monaco di Baviera. Il tennista statunitense ha battuto in semifinale l'argentino Francisco Cerundolo, con il punteggio di 2-6 7-6(7) 6-4. Per il titolo Shelton se la vedrà con il vincente della sfida tra il tedesco Alexander Zverev e l'ungherese Fabian Marozsan.