Cosas patagonicas, Della Bordella: "Partiti come squadra, tornati come famiglia"

MDB: In quel caso è successa una delle classiche “cosas patagonicas”, che succedono solo in Sud America, quelle situazioni in cui ci sono degli alpinisti in difficoltà, ma lì non c’è un elicottero che li viene a prendere: è tutto molto più complicato. Gli alpinisti devono aiutarsi l’un l’altro. Quando è scattato l’allarme di questi cileni bloccati sul Fitz Roy ci siamo riuniti in paese, ci siamo guardati in faccia e chi era pronto a dare una mano ha formato una squadra di soccorso, a supporto di quella dei soccorritori locali, ed è partito per la montagna. È stato un momento molto importante, anche di forte responsabilità per i ragazzi. Perché eravamo tutti lì e allora ho chiesto: C’è qualcuno che se la sente di andare ad aiutare questi alpinisti? Marco e Jack hanno fatto un passo avanti, dicendo che loro se la sentivano: è stata una cosa molto forte. Per fortuna l’episodio ha avuto un epilogo felice, perché è stato possibile portare in salvo alpinisti in difficoltà, non era per nulla scontato. Per Marco e Jack un bel bagaglio di emozioni, perché non scali più per raggiungere la tua cima, il tuo obiettivo, ma scali per dare una mano agli altri. Si crea questa unione di intenti, nella quale metti da parte te stesso e ti unisci alla comunità locale per salvare delle altre persone: hai motivazioni dietro totalmente diverse. Per esperienza personale, so che è una cosa molto intensa, che ti lascia dentro ricordi ed emozioni profonde”.